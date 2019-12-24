‘İş arkadaşıyla telefonda konuşma’ haksız tahrik sayıldı

Olay, 14 Eylül 2017’de Konya’nın Selçuklu ilçesindeki bir fabrikada meydana geldi. Zafer Tatlısert, altı ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk eden eşi Saliha Gizem Tatlısert‘in muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya motosikletle gitti. Kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıtan Tatlısert, eşinin odasına girdi.

“ÇOK SEVDİĞİM İÇİN KISKANDIM”

Yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkartıp, eşine peş peşe ateş etti. Vücuduna dört mermi isabet eden kadın ağır yaralandı. Aynı iş yerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdülkerim Ü. de hafif yaralandı. Eşini çok sevdiği için kıskandığını ve kendisini aldattığını ileri süren Tatlısert tutuklandı.

18 YILDAN 13.5 YILA DÜŞTÜ

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Zafer Tatlısert’e, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Suçun ‘teşebbüs’ aşamasında kalması nedeniyle ceza 18 yıla indirildi. Mahkeme heyeti, sanığın, eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getirerek, cezayı 13 yıl 6 aya düşürdü.

Gerekçeli kararda, Zafer Tatlısert’e yapılan haksız tahrik indiriminin nedeni olarak Saliha Gizem Tatlısert ile iş arkadaşı Abdülkerdim Ü. arasında yapılan telefon görüşmeleri gösterildi.

“ARAMIZDA DUYGUSAL BİR ARKADAŞLIK YOKTU”

Abdülkerim Ü., bu iddialarla ilgili olarak Saliha Gizem Tatlısert ile aralarında geçen telefon konuşmalarının genellikle işle alakalı olduğunu, Tatlısert’in sınavlara hazırlandığını, zaman zaman kendisini arayarak sorular sorduğunu, aralarında duygusal bir arkadaşlık olmadığını öne sürmüştü. (DHA)

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