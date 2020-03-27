İş Bankası, Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi protokolüne katılacak

İSTANBUL (AA) – Türkiye İş Bankası, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) işletmelere yönelik Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi protokolüne katılma kararı aldı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve Türkiye'de de yayılım gösteren koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek paketini devreye aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bankanın, TBB'nin bugün duyurduğu ve 30 Mart'tan itibaren geçerli olacak, salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınacak olan "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" paketlerine katılacağını bildirildi.