İş bulma duası – Yılmaz Özdil yazdı.

Video Hazırlanıyor ! – Sayfayı belirli aralıklarla yenileyin.

Yılmaz Özdil’in “İş bulma duası” başlıklı 22 Şubat 2020 tarihli köşe yazısını okumak yerine dinlemek istiyorsanız sizin için özel hazırladığımız sesli makale okuyamıyorum dinliyorum videomuz.

Yılmaz Özdil köşe yazılarını yayınlandığı anda ilk siz dinlemek istiyorsanız buraya tıklayarak Alaturka Youtube kanalımıza abone olun.

İş bulma duası – Yılmaz Özdil

Google istatistiklerine göre, Türkiye’de internete girip “iş bulma duası” arayanların sayısında patlama var.

★

Memleketin hazin gerçeği bu.

★

Ve…

İş bulma duaları standart değil.

Çeşit çeşit.

Günde beş kere okunan iş bulma duası var.

21 gün boyunca sabahları üç kere okunan iş bulma duası var.

“Garantili” sloganıyla tanıtılan iş bulma duası var.

“Yüzde 100 etkili” sloganıyla tanıtılan var.

★

Sadece özel sektörle de sınırlı değil…

Devlet memuru olmak için de dualar var.

Yedi gece yatsıdan sonra 1001 kere okuyorsun.

Duacı sitesinin mesaj bölümüne not yazıp, “Türk Hava Yolları’nda işe girmek istiyorum, hangi duayı okumam gerekiyor?” diye soran var.

Terfi etmek isteyenler için dua var.

Mevki sahibi olma duası var birader…

Subay-astsubaylara yönelik “rütbe almak için dua” var.

Ataması yapılmayan öğretmen duası var, 4444 kere okuyorsun.

Altına özellikle not düşmüşler, “tespih kullanıldığında sayı hatası olabiliyor, nohut kullanmanızı tavsiye ederiz” deniyor.

Tayin duası var.

“Devlet dairesinde işinin halledilmesi duası” bile var.

“İş görüşmesinde olumlu intiba bırakma duası” var.

★

İş bulma muskası yazan var.

Muska kelimesi demode kaçtığı için, iş bulma tılsımı yazan var.

İş bulma büyüsü yapan var.

★

Borçtan kurtulma duası var.

“En tesirli” sloganıyla reklamı yapılıyor.

“24 saatte etkili” sloganıyla tanıtılan borçtan kurtulma duası var.

21 günde borçtan kurtulma duası var… Üç sene taksitli kredi almışsın mesela, bu duayı okuyorsun, 21 günde kurtuluyorsun!

“Kredi kartı borcundan kurtulma duası” var.

★

Ben bu kadar detayla uğraşamam diyorsan, direkt “zenginlik duası” var.

“Ummadık yerden para gelmesi” duası var.

“Evden para eksik olmasın” duası var.

“Servet” duası var.

“Tez zamanda zengin olma duası” var.

“Bir yıl içinde zengin olma duası” var.

“Bu duayı okuyanlar zengin olmadan ölmez” diye tanıtılan dua var.

“Bu duayı okuyan ebediyen fakir olmaz” diye tanıtılan var.

★

“Hemen para getiren dua” var.

Bankamatik mübarek…

“Para yağdıran dua” var.

“Cebinize para dolduran dua” var.

“Parayı mıknatıs gibi çeken” dua var.

Hem vallahi hem billahi…“Parayı koyacak yer bulamazsın” duası var.

“Cüzdan duası” var.

★

“Para duası” diye tanıtım yapan bir arkadaş, şu muhteşem notu koymuş: “İnanmayarak bile okusan kabul olur, tecrübeyle sabittir.”

★

“Define bulma duası” var.

“Hazine yerini görme duası” var.

★

Peki, kim hazırlıyor, internette kim pazarlıyor bu duaları derseniz?

★

Medyum Osman hoca var.

Medyum Fadime var.

Medyum Bahar hanım var.

Medyum Turan var.

Medyum Şebnem var.

Aslında çoğu aynı kişi…

Farklı farklı isimlerle internet sitesi açıp, farklı farklı dualar öneriyorlar, tek ortak yönleri var, telefon numaraları aynı!

★

Ankara’da medyum Süheyla var, hem iş bulduruyor, hem nasip açıyor, gerçi dolandırıcılıktan tutuklayıp nasibini kestiler ama, olsun.

İzmir’de medyum Rıza var, iş bulma, borç ödeme, ev sahibi olma, her türlü muskayı şahane yazıyor, tek talihsizliği var, son muskayı müşteri kılığına girmiş sivil polislere yazdı maalesef.

Medyum Anna var, Rus medyum, Moskova’da doğup büyümüş, Sovyetler Birliği döneminde psikokinezi eğitimi almış, iş bulma tılsımları yüzde yüz garantili, küçük bir pürüz var, Rusça bilmiyor, aslında Eskişehirli olduğu yolunda iddialar var.

Mısırlı medyum Meryem var, borçtan kurtarma konusunda birebir… İlk yakalandığında Halepli Firdevs olarak faaliyet gösteriyordu, bir ara Ummanlı Kübra olmuştu, şimdi Mısırlı.

İmamları denedim olmadı, bir de gavur deneyeyim diyorsanız, medyum Adrian var, medyum Tina var, medyum Costa var.

“Budist medyum” diye reklam yapan bile var.

Medyum Ermiş hoca var, “30 yıllık tecrübe” sloganıyla çalışıyor, yani mesleğe yeni başladığında iş bulduğu kişiler çoktan emekli bile oldu, düşün gari.

Medyum Mustafa var, şöhretlerin medyumu, Obama’yla sohbet ederken fotoğrafı var, Putin’le yürüyüş yaparken fotoğrafı var, Angelina Jolie’yle kahve içerken fotoğrafı var, kendi fotoğrafını gazetelerden kestiği fotoğraflarla montajlayıp internetten kakalıyordu, dördüncü defa tutuklanınca “tarot” sektörüne geçti, şimdi Cambridge düşesi Kate Middleton’a fal bakarken fotoğrafı var.

Medyum Hakan var, bana sorarsanız piyasanın en iyisi bu… Çünkü, bin lira veriyorsun, sana Belçika ve İsviçre damgalı Uluslararası Medyumlar Birliği’nin diplomasını veriyor, artık medyuma gitmene gerek kalmıyor, bu sahte diplomayı duvarına asıp sen de medyumluk yapabiliyorsun, kahvedeki işsiz arkadaşlara iş bulma duası yazarak, kendi işini kendin yaratmış oluyorsun.

★

(Abarttığımı düşünen varsa, lütfen girsin internete, isim isim görsün.)

★

Medyum İrfan var, hem iş bulma, hem cinsel isteksizlikleri halletme konusunda uzman, bizzat yatağa atıyor, erkek müşteri kabul etmiyor.

Medyum Gazel hocanın banka hesabına 500 lira yatırıp, sutyenini gönderiyorsun, muskayı sutyene yazıp kargoluyor.

Medyum Ali hoca var, “diğer Ali hocalarla karıştırılmasın lütfen” diye reklam yapıyor, “seni öbür Ali hocalardan nasıl ayırtedeceğiz” diye mesaj atıyorsun, “adağın tutmuyorsa gittiğin Ali hoca sahtedir, benimki garantili” diye cevap veriyor.

Medyum Tahir var, internet sitesinde ak sakallı dede fotoğrafı yayınlıyor, aslında 28 yaşında, zaten Tahir bile değil, fuhuştan sabıkalı Aysel, eskort kız gönderiyor… “Sabun büyüsü” diye bir şey duydunuz mu hiç bugüne kadar, sabun büyüsünü tıklıyorsun, masajlı sauna adresi çıkıyor.

Bembeyaz tülbentli medyum Azize anne’ye baskın yapıldı, daha önce kalpazanlıktan yakalanan İbrahim diye bir herif çıktı.

★

İş bulma duası konusunda otorite olan medyumlarımız, genellikle Ebrar, Hızır, Rahman, Miraç, Rabia, Nur, Furkan, Yasin gibi, dini tınılı isimler kullanıyor… Medyum Uygar, medyum Şermin, medyum Ezgi, medyum Berke gibi isimler ise, dara düşen beyaz yakalıları avlıyor.

★

Ne diyelim…

Dua etmekten başka çare yok.

Allah bu millete akıl fikir versin.

Amin.

Yılmaz Özdil

Yılmaz Özdil köşe yazılarını yayınlandığı anda ilk siz dinlemek istiyorsanız buraya tıklayarak Alaturka Youtube kanalımıza abone olun.