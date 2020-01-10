İş bulma ümidi olmayanların sayısı artıyor

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. 2019 Ekim döneminde işsiz sayısı, 2018 Ekim dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. Genç işsizlik oranı ise yüzde 25’in üzerinde.

İŞ ARAYANLARIN SAYISI ARTIYOR

1 yıldan daha az süredir iş arayanların sayısı 2019 Ekim döneminde 2 milyon 947 binden, 3 milyon 246 bin kişiye çıktı.

Bu 3 milyon 246 bin kişiden 1-2 aydır iş arayanların sayısı 1 milyon 613 bin kişiden 1 milyon 634 bin kişiye, 3-5 aydır iş arayanların sayısı 934 bin kişiden 1 milyon 29 bin kişiye çıktı.

6-8 aydır iş arayanların sayısı ise 279 binden 380 bine çıkarken, 9-11 aydır iş arayanların sayısı 120 binden 202 bine yükseldi.

BİR YILDAN UZUN SÜREDİR İŞ ARAYANLAR

TÜİK verilerine göre bir yıl ve daha fazla süreli iş arayanların sayısı da 840 binden 1 milyon 151 bine çıkmış durumda. Buna ek olarak 1 yıldan fazla 2 yıldan az iş arayanların sayısı 551 binden 753 bine yükselirken, 2 yıldan fazla 3 yıldan az iş arayanların sayısı 191 binden 268 bine çıktı.

3 yıl ve daha fazla süreli iş arayanların sayısı ise 99 binden 130 bine yükseldi.

İŞSİZLİK HANGİ SEKTÖRDE NE KADAR KİŞİ ARTTI?

Daha önce çalıştığı faaliyetlere göre işsizlik verilerine bakıldığında tarımdaki işsiz sayısı geçen 2018 Ekim döneminde 209 bin kişiyken 2019 Ekim döneminde 238 bin kişi yükseldi.

Sanayideki işsiz sayısı 594 binden 731 bine çıkarken, inşaatta sektöründe bu rakam 519 binden 525 bine yükseldi.

Hizmet sektöründeki işsiz sayısı ise 1 milyon 991 bin kişiden, 2 milyon 375 bin kişiye çıkmış durumda.

İŞ BULMA ÜMİDİ OLMAYANLARIN SAYISI ARTTI

İş gücüne dahil olmayanların nedene göre dağılımlarına bakıldığında ise iş bulma ümidi olmayanların sayısında yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. 2018 Ekim döneminde 485 bin olan bu rakam Ekim 2019 döneminde 668 bine çıkmış durumda.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 25’İN ÜZERİNDE

Genç işsizlik Türkiye’nin en önemli problemlerinde biri. TÜİK verilerine göre genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan artışla, yüzde 25,3, istihdam oranı ise 1,9 puan azalarak yüzde 32,8 oldu.

Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık artışla yüzde 26,0 seviyesinde gerçekleşti.