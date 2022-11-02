İş bulma vaadiyle dolandırıcılık

Karabük’te iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen emniyet teknik ve fiziki takibin ardından 4 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken 63 kişinin de ifadesine başvuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla nitelikli dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezi ile Eflani ve Eskipazar ilçelerinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.T, S.B. ve Z.Y’yi gözaltına aldı.

Ekipler, H.T’ye ait adreste yaptığı aramada, kurusıkı tabanca ve müştekilere ait çok sayıda nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, diploma ve alacak verecek çizelgesi ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 63 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. (AA)

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