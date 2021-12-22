İş dünyası istikrar bekliyor

Devreye alınan yeni ekonomik tedbirler kurlarda ani düşüşler yaratırken, iş dünyası istikrar, vatandaş fiyatta indirim istiyor.

Sayime BAŞÇI

Piyasalarda dün açıklanan ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduta’ paketi sonrası türbülans devam ederken, kurdaki ani düşüşleri ve yeni ekonomi paketini değerlendiren iş dünyası, uzun vadeli yol haritası ile istikrar istedi. Kurdaki ani çıkış ve inişlerin fiyatlandırmada sıkıntı yarattığını anlatan sektör temsilcileri, son birkaç haftalık kur artışlarının henüz tam olarak etiketlere yansımadığına dikkat çekti. Yeni hamle sonrası sektör temsilcileri kurdaki yeni dengeye odaklanırken, fiyatların kısa vadede frenlenemeyeceği, 2-3 aylık süreye yayılabileceği1234 belirtildi.

3 AYA YAYILACAK

Vatandaşlar sosyal medyada doğalgaz, elektrik faturaları ve gıda ürünlerinin fotoğraflarını paylaşarak kur zamlarının geri çekilmesini istedi. Sektör oyuncuları ise satıştaki ürünlerin maliyetlerinin ortalama 15-16 TL’lik kur seviyesinden yapıldığını vurguladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, kur gerilemesinin fiyatların düşeceği anlamına gelmemesi gerektiğine işaret ederek, “Zaten ÜFE Kasım 2021 %10, yıllık %55’ti. Üreticide biriken maliyetin tüketici fiyatlarına er ya da geç yansıyacağı belliydi. Kur artışı bu yansımayı erkene çekmişti. Ayrıca yeni ekonomi paketinde enflasyonla mücadele yok” yorumunu yaptı.

NE DEDİLER

Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe:

Denge fiyatı düşürür

“Kararların pratik tarafını görmek lazım. Bu kurun nerede dengeleneceğini görmek lazım. Sanki vakit kazandıracak ve kısa vadede piyasaları sakinleştirecekmiş gibi bir gözlemimiz var. Artışlar ne kadar büyük bir problemse kurda ani düşüşü de büyük problem. Piyasada 15-16 TL’lik dolar kuruna göre fiyatlamalar yapılmıştı. Dengelenme ile fiyatlar geri gelecektir. Volatilite iyi bir şey değil. ”

Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhr. Birliği Başkanı Mustafa Gültepe:

Enflasyona ezdirmemeli

“Kurlar nerede duracaksa bir müddet artık orada durmalı. Uluslararası pazarlarda bile farklı gözle bakılıyordu TL’ye. İhracatçıyı, ülkemizi enflasyona ezdirmeyecek bir rekabetçi kurun olması avantajlı. Bu hızla bu şekilde fiyatların geri gelme şansı yok. Fiyatlar hızlı çıkıyor ama bu kadar hızlı bir iniş görmeyiz. Kurlarla aynı anda maliyeti belirlemek

söz konusu değil.”

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister:

Etkisini 3 ay içinde görürüz

“Özellikle kimya sektörümüzde hammadde bakımından dışa bağımlı olduğumuzu düşünürsek kurun istikrarlı ve öngörülebilir olması bizim için önemli. Enflasyona etkisini ve fiyatlara yansımasını kurun istikrarına bağlı olarak ancak önümüzdeki üç aylık dönem sonunda görebileceğimizi düşünüyorum. Elbette beklentimiz fiyatların olması gereken makul düzeylere çekilmesi ve istikrarlı olarak devam etmesi.”

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz:

İstediğimiz istikrarlı kur

“Bizim istediğimiz istikrarlı kur. Bizim diğer maliyetlerimizi göze aldığımızda elektrik gibi doğalgaz gibi giderler bizim için önemli. İşçilikte zaten yılbaşında artış olacak. Artan kurlar ile maliyetler arttı. Bunlarda da geri çekilme olması gerek.”

İstanbul Mobilya İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç:

Enflasyon üretimle düşer

“Bizim istikrarlı, üretimi destekleyecek yol haritasına ihtiyacımız var. Oynaklık bizi çok tedirgin ediyor. Üretimi artırmadan enflasyonu düşürme imkanı yok. Finans da pahalı. En büyük korkumuz enflasyon. Buna dikkat edelim. Bu enflasyon bizi mutlu etmez.”

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat:

Hazine’yi izlemek lazım

“Asıl beklediğimiz faiz ve kurlardaki volatilitenin düşmesi. Son bir aydaki kur artışı henüz fiyatlara yansımadı. Şu anda olanlar da gelecek 2-3 ayda fiyatlara yansıyacak. TL mevduatlarının döviz farkını Hazine’nin karşılıyor olması kısmını izlemek lazım.”