İş dünyası tedirgin, bütçe ve maliyet hesabı yapılamıyor

Kurlardaki sert hareketler iş dünyası için büyük bir zorluk yaratıyor. Sektör yetkilileri finansal istikrarın oluşturulması çağrısı yapıyor.

İş dünyası dövizdeki yüksek oynaklık nedeni ile plan yapamaz hale geldi. Yapılan bütçelerin tamamı çöp haline gelirken, bırakın yeni yatırım kararını mevcut işlerin dahi nasıl sürdürüleceğine dair bir program belirlemek imkansızlaştı.

Yaşanan bu derin sorun ile ilgili ilk açıklama TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan geldi. Hisarcıklıoğlu reel sektörün döviz kurlarındaki artıştan tedirgin olduğunu belirterek, “Temennimiz, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır” derken, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da, “Merkez Bankası, kararıyla enflasyonu önemsemediğini ortaya koydu” değerlendirmesini yaptı. TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel de tüm maliyetlerin döviz paralelinde arttığını ve endişe yarattığını belirterek, “Döviz kurlarında istikrar olmadığı sürece maliyet hesabı yapamıyoruz” dedi.

Hammadde tedarikinde baskı altında kalıyoruz

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe: “İş dünyası olarak öngörülebilir şekilde ilerlemek istiyoruz. Böylesine inişli çıkışlı kurun olduğu dönemde hesaplama yapmakta zorlanıyoruz. Hem hammadde tedariki hem de yabancı alıcıların baskısı nedeni ile zor durumda kalıyoruz.”

Sektörlerin beklentisi öngörülebilirlik

Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce: “Bütün sektörlerin beklentisi ekonomide öngörülebilirliğin sağlanması. Bunu sağlayamadığınızda her şey oynak oluyor. Seçim patikasına girildiği zaman ekonomi öncelikli gündem maddesi olmaktan çıkıyor, kaygılıyız.”

Dövizdeki artış kârlılıkları etkiledi

Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü: “Şimdi enerji sektörüne bakıldığında, fiyatlar çok arttı. 6 ay önce 70-80 dolara alınan kömürün tonu 200-2300 dolara çıktı. Sektörde birçok şirketler yabancı kredi ile yüklü bir bilançoya sahip. Dövizin çıkışının bilançolara yansıması da net kârlılıkları etkiledi.”