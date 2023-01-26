İş dünyasında dolandırıcılık zirve yaptı! Başı onlar çekiyor…

İş dünyasında dolandırıcılık vakalarının sayısı gün geçtikçe artıyor. PwCnin Küresel Ekonomik Suç ve Dolandırıcılık araştırmasına göre, iş dünyasındaki dolandırıcılık vakaları 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve geçtiğimiz iki yıl içinde dolandırılan şirketlerin oranı yüzde 51e yükseldi.

Öyle ki dolandırıcılık artık yalnızca kişiden işletmeye ya da kurumdan kuruma olmaktan da çıktı. Son yıllarda sıkça görülen istihdam dolandırıcılığı, çalışan adaylarını da bu sirkülasyonun için çekmeye başladı. İstihdam dolandırıcılığı pek çok sektörde kendini gerçekliği olmayan iş ilanlarıyla gösterirken, listenin ilk sıralarına da oyuncu alımlarının yapıldığı cast ajansları yerleşti.

OTELLERDE SEÇMELER DÜZENLİYORLAR

Sektöre birçok isim kazandıran Maydonoz Ajans ve Yetenek Evi Sanat Akademisi kurucusu Yağmur Gökkaya birçok gencin hayallerini süsleyen oyunculuk mesleği için insanları dolandırıcı ajanslara karşı uyararak şu ifadeleri kullandı:

“Dizi, film, tiyatro gibi projelere oyuncu alımları, çoğu zaman cast ajansları tarafından yapılıyor. Ancak dijitaldeki platformların günlük hayatımızda yaygınlaşmasıyla birlikte sahte ajansların çoğalması ve bunların insanlara ulaşmalarının kolaylaşması kaçınılmaz hale geldi.

Dolandırıcı ajanslar, seçmeler düzenliyor, insanlardan üst seviyeye yükselmeleri için belirli miktarda ücret talep ediyor. Hatta bu görüşmeleri otel, restoran gibi halka açık alanlarda yapıyorlar ki güven oluşturabilsinler.

Ancak gelin görün ki görüşmeler ve para aktarımı sonucunda elde var sıfır. Oyuncular açıkta kalıyor ve aslında o seçmeler hiçbir gerçek projeye hitap etmiyor.

ADAYLARA SENET İMZALATIP ÖDEMEZSE MAHKEMEYE VERİYOR

Yağmur Gökkaya, “Dolandırıcılık yapan oyunculuk ajansları, adaylardan para almakla da kalmıyor. Onlara senet imzalatıyor ve talep ettikleri ücret ödenmediği takdirde senetle birlikte olayı mahkemeye taşıyor. Yani aslında yasal olarak var olan, buna rağmen istihdam yaratmayan bir kaotik düzenden bahsediyoruz. Oyuncu adaylarının bu noktada gerçeği ayırt etmeleri gerekiyor. Örneğin dolandırıcı olmayan ajanslar, başvuranlara ilk adımda mesleğin zorluklarından bahseder. Sabır, emek ve zaman harcaması gerektiğini her ne kadar yetenekli olursa olsun donanımlı bir eğitim alması gerektiği bilgisini verir. Diğer yandan da sitelerinde sektöre kazandırdıkları oyuncuların kimliklerine açık bir şekilde yer verir dedi.

TÜRK DİZİ VE FİLM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNİ BALTALIYORLAR

Dolandırıcı ajansların, oyuncu olmak isteyen kişileri hayal ettikleri meslek yaşamından soğuttuğunu söyleyen Gökkaya, İnsanlara umut vaat eden, buna rağmen hiçbir sonuca ulaştırmayan dolandırıcılar, Türk dizi ve film sektörünün gelişmesinin önünde bir engel teşkil ediyor. Biz de giderek büyüyen mevcut probleme son vermek için harekete geçtik. Ankara’nın ilk özel sinema okulu unvanına sahip akademimizle, eğitimlerimizde başarılı olan öğrencileri menajerlik şirketlerine yönlendirilerek sektöre kazandırıyoruz. Performansıyla sanatı seyir keyfine dönüştüren oyunculuk mesleğine nitelikli kişiler yetiştiriyoruz şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİNİ YETENEK SINAVI İLE ALAN İLK OYUNCULUK AKADEMİSİYİZ

Oyunculuk yapmak isteyenlerin becerilerini eğitimleriyle güçlendirdiklerini ve onları donanımlı hale getirdiklerini aktaran Yağmur Gökkaya, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

Sektörde, öğrencilerini yetenek sınavı ile alan, psikoloji, sosyoloji ve felsefe derslerini müfredatına ekleyen ilk sinema ve oyunculuk okulu olarak konumlanıyoruz. Bunun yanı sıra 580 saatten oluşan 68 haftalık eğitimlerimizde diksiyon, temel oyunculuk, ileri seviye oyunculuk, deneme çekimi teknikleri, karakter analizi, senaryo yazımı, metot oyunculuğu tekniği gibi dersler veriyoruz.

Maydonoz Cast Ajansının bir iştiraki olarak şu ana kadar sektöre Nilsu Berfin Aktaş, Nilay Deniz, Sıla Saraç, Nilsu Berfin Aktaş, Dilin Döğer, Sude Doğar, Mira Sude Güneş, Çağrı Sevin, Dilara Öztunç, Simay Düz, Hilal Öztunca, Berfin Kıymaz gibi başarılı isimleri dahil ettik. Gelecek dönemde de Türk dizi ve sinema sektörüne yeni yüzler kazandırmaya devam edeceğiz. (DHA)