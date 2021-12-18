İş dünyasından bir çıkış da EGİAD’dan

TOBB, İSO ve TÜSİAD’dan sonra ekonomideki gidişata yönelik bir tepki de Ege Genç İş İnsanları Derneği’nden (EGİAD) geldi. Yapılan açıklamada “İçinde bulunduğumuz öngörülemez ekonomik yapı, uzun sürede toparlanamayacak derecede güven kaybına yol açtı” denildi ve bilimin ışığında rasyonel politikalara geçilmesi çağrısı yapıldı.

Türk lirasının tarihi değer kayıplarının ardından bir tepki de Ege Genç İş İnsanları Derneği’nden (EGİAD) geldi.

EGİAD’dan yapılan yazılı açıklamada, kurdaki artış nedeniyle üretim ve ticaretin derinden etkilendiğinin ve Türk lirasının değer kaybının tüm kesimlere ağır reçeteler doğurduğunun altının çizildi.

Açıklamada, “Ülke kaynaklarımızın bilime, bilgiye, değer oluşturan adımlara, inovatif üretime, sosyal kalkınma ve refah sağlayacak politikalara yönlendirilmesi en büyük dileğimizdir” ifadelerine yer verildi.

‘BİLİMİN IŞIĞINDA RASYONEL POLİTİKALARA GEÇİLMELİ’

“İçinde bulunduğumuz öngörülemez ekonomik yapı, uzun sürede toparlanamayacak derecede güven kaybına yol açan bir ortam oluşturmaktadır” denilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

“Kurun yukarı yönlü ve hızla dalgalanması üretim ve ticareti derinden etkilemekte, hatta durma noktasına getirmektedir. Türk Lirasının önlenemez değer kaybı tüm kesimlere ağır reçeteler doğurmaktadır. Bilimin ışığında, rasyonel politikalara geçilmeli, toplumu umutsuzluğa ve mutsuzluğa sürükleyen politikalardan vazgeçilmelidir.

Enflasyon ve yüksek kur sarmalında boğuşan piyasa koşulları içinde rezervlerimiz daha da negatif etkilenmekte ve üstelik yapılan kur müdahalesi de anlık etki meydana getirmekte; Türk lirasının değerinin düşmesine engel olamamaktadır.

Ülke kaynaklarımızın bilime, bilgiye, değer oluşturacak adımlara, inovatif üretime, sosyal kalkınma ve refah sağlayacak politikalara yönlendirilmesi en büyük dileğimizdir.” (İHA)



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