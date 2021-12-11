İş dünyasıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den açıklama

Lütfi Elvan’ın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün öğle saatlerinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati, görüşme sonrası açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün öğle saatlerinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan toplantıya TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş insanları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katıldı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Toplantı sonrası Bakan Nebati, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Nebati, şu ifadeleri kullandı;

“İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de, istişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz.”

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