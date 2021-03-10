İş gücü istatistikleri (1)

ANKARA (AA) – Türkiye'de işsizlik oranı, Ocak 2021'de bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 12,2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1000 kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda Ocak 2021'den itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili Avrupa Birliği (AB) tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçti. 19. ICLS ile iş gücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlandı. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlandı.

Böylece üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan iş gücü istatistikleri, 2021 Ocak ayından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya başlandı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 1000 kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,6 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 14,2 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 24,7, istihdam oranı 0,5 puan artarak yüzde 30,1 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 39,9 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2014-2021 döneminde aylar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ocak 9,2 10,5 10,2 12 9,8 11,5 12,8 12,2 Şubat 9,5 10,7 10,1 11,9 10 14 12,7 Mart 9,5 10,5 10,2 11,9 10 14,1 13,2 Nisan 9,7 10,5 10,1 11,6 10,2 13,9 13,8 Mayıs 9,7 10,2 10,3 11,1 10,6 13,8 13,8 Haziran 9,7 10,2 10,7 11 10,7 13,8 13,4 Temmuz 9,9 10,1 11,1 10,6 10,8 14 14,5 Ağustos 10,2 10,1 11,1 10,5 11,1 14,1 13 Eylül 10,1 10,2 11,6 10,3 11,4 14 12,5 Ekim 10,4 10,2 11,5 10,3 11,6 13,3 12,8 Kasım 10,5 10,2 11,6 10,1 12,1 13,1 12,9 Aralık 10,3 10,4 12,1 9,9 12,7 13,1 12,6

(Sürecek)