İş gücü istatistikleri (2)

ANKARA (AA) – Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, şubatta aylık bazda 22 bin kişi azalarak 27 milyon 477 bin kişi olurken, istihdam oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 43,4 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, şubatta bir önceki aya göre 22 bin kişi azaldı ve 27 milyon 477 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 0,1 puan azalarak yüzde 43,4 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı ise aylık bazda 0,3 puan artarak yüzde 50,1 oldu. İş gücüne katılan sayısı 226 bin kişi yükselerek 31 milyon 712 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 52 bin kişi, sanayi sektöründe 166 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 37 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,4'ü tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6'sı inşaat, yüzde 55,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

– Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 28,3 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, şubatta bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 28,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,8 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.

– Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 0,6 puan artarak yüzde 14,1'e yükseldi. İşsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 206 bin kişi artarak 4 milyon 445 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 69 bin kişi artarak 27 milyon 150 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 42,9 olarak kayıtlara geçti.

İş gücüne katılma oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 49,9 oldu. İş gücüne katılan sayısı 275 bin kişi artarak 31 milyon 595 bin kişi olarak gerçekleşti.

Şubat ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı ayına göre 2,8 puan azalarak yüzde 27,4'e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına göre 3,6 puan azalarak yüzde 16,7 oldu.

Türkiye genelinde şubat ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 63.323 31.358 31.965 İş gücü (bin kişi) 31.712 21.596 10.116 İstihdam (bin kişi) 27.477 18.939 8.538 Tarım (bin kişi) 4.776 2.893 1.884 Sanayi (bin kişi) 5.702 4.289 1.412 İnşaat (bin kişi) 1.655 1.583 73 Hizmet (bin kişi) 15.343 10.174 5.169 İşsiz (bin kişi) 4.236 2.658 1.578 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 31.610 9.762 21.849 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 50,1 68,9 31,6 İstihdam oranı (yüzde) 43,4 60,4 26,7 İşsizlik oranı (yüzde) 13,4 12,3 15,6 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 15,3 13,6 19 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 26,9 22,9 34,7

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