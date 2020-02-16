İş gücümüz giderse Türk sanayisi biter

Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, nitelikli iş gücü açığının ekonomik büyümeyi tehdit edeceğini ve bu açığın sadece Avrupa Birliği ülkeleri içinden kapatılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle hazırladığı ‘Nitelikli İş Gücü Göç Yasası’ 1 Mart’ta yürürlüğe girecek. Yasa AB dışından kalifiye iş gücünün Almanya’ya gelişini hızlandırıp kolaylaştırmayı hedefliyor. Yasa, dil şartında istisnalar ve iş bulma vizesi gibi imkanlar sunacak. Bu yasayla Türkiye’de yetişen nitelikli iş gücünün büyük tehlikeye gireceğini vurgulayan CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat, Çalışma ve Sanayi Bakanlığı’nın önlem alması gerektiğini ifade etti ve şunları söyledi: “Göçe en çok Türkler sıcak bakıyor. Gebze ve Kocaeli’deki organize sanayicileriyle görüşmelerimde 60 bin yetişmiş, iyi eğitimli tekniker ve kalifiye eleman cazip fırsatlarla Almanya’ya göç edebileceğini söylüyor. Bu yasa ile genç ve iyi eğitilmiş iş gücünü Almanya ülkesine çekiyor. Türkiye’deki sanayinin de en temel ihtiyaçlarından biri yetişmiş uzman sıkıntısı. Önlem alınmazsa iş gücümüz gider ve Türk sanayisi durma noktasına gelir.”

Türkiye Avrupa Birliği sürecine geri dönmeli

Türk şirketlerine başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinin gizli bir ambargo uyguladığını da gündeme getiren Karabat şu bilgileri verdi: “Alman şirketleri yavaşça Türkiye’den çekilirken Türk şirketlerine ‘AB ülkelerinde yatırım yaparsanız sizden ürün almaya devam edebiliriz’ diyorlar. Türk şirketleri de Bulgaristan, Romanya Polonya gibi ülkelerde yatırım yapıyor. O kadar ileri boyuta gidiyor ki şu anda Bulgaristan’daki organize sanayi bölgesi bizzat bizim yatırımcılarımız tarafından kuruluyor. Avrupa Birliği ülkelerinden gizli ve fiili bir ambargo var. Bu sermaye transferi anlamına geliyor ve çok tehlikeli. Türkiye, Avrupa Birliği sürecine geri dönmeli. Yüzünü Ortadoğu’dan çevirip Avrupa’ya dönmeli.”