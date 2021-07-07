İş insanı Ali Rıza Gültekin davasında: Heyet davadan çekildi

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 25 sanıklı davada tek tutuklu sanık Sergen Güler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar Ferhan Keklik, Mehmet Barışer, Ekrem Keklik, Arif Can ve Tolga Temiz ile öldürülen Ali Rıza Gültekin’in kızları Dilek Gültekin Baler ile Demet Ertekin Erşahin duruşmaya geldi. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

Beşiktaş Balmumcu’da 14 Kasım 2018’de meydana gelen olayda iş insanı Ali Rıza Gültekin, bir derneğin açılışına gitmişti. İddiaya göre, Mehmet ile Mustafa Barışer kardeşlerin yönettiği ve halk arasında ‘Barışerler grubu’ olarak bilinen suç örgütü üyeleri tarafından silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Duruşmada Gültekin ailesinin avukatları, sanıkların cezalandırılmaları talep etti.Sanık avukatları ise, müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler.

“SİLAH SESLERİ GELDİ DIŞARI ÇIKTILAR ELLERİNDE SİLAH VARDI”

Mahkemede tanık olarak dinlenen Rıza Gültekin’in yeğeni Aydın Gültekin, “Sabah amcam Ali Rıza işe, şirkete geçtik, öğlen şirketten ayrıldık. Etiler’deki mekana geçtik biraz sonra amcam üşüdüm deyip eve gitmek istedi. O esnada telefon geldi ve tamam geliyoruz dedi. Ayrı arabalar ile mekana gittik. Biz gittiğimizde amcam masada oturuyordu. Saat 09.00 gibi telefonla konuşuyordu, tartışıyorlardı. İçeri birileri girdi. Amcamın odasını biliyorlardı, sonra silah sesleri geldi. Dışarı çıktılar ellerinde silah vardı. Herkes panikle dışarı çıkıyordu. Amcamın yanına gitmek istiyordum. Amcamın silahı arabada kalmıştı” ifadelerini kullandı.

10 MİLYON TL İDDİASI

Gültekin ailesinin avukatı Umur Yıldırım, kim olduğunu bilmediği bir kişi tarafından arandığını, arayan kişinin, mahkeme başkanının sanık tarafından 10 milyon TL rüşvet aldığını iddia ettiğini söyleyerek, iddiaya karşı mahkeme başkanı ile firari sanıklar hakkında HSK’ya (Hakimler ve Savcılar Kurulu) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi, reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Baran, Mustafa ve Mehmet Salih Barışer ile Rıdvan Doğan hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek, sanık Sergen Güler’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

HEYET DAVADAN ÇEKİLDİ

Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının reddi hakim taleplerinin, sebeplerinin inandırıcı olmayışı ve işi uzatmaya yönelik olduğunu kaydederek, bu talebi reddetti. Ancak heyet, adalete olan güvenin sarsılmaması adına ve suç duyurusunun ardından oluşabilecek muhtemel hukuki ihtilaflara karşı davadan çekildi.

Mahkeme ayrıca, avukat Umur Yıldırım’ın, mahkeme heyetine yönelik rüşvet suçlamasının adil yargılamayı etkileme suçunu oluşturma ihtimaline karşı cumhuriyet savcılığınca tespit edilecek kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.