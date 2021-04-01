İş insanı Cahit Durmaz “FETÖ'ye yardım” suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı

İSTANBUL (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan, kapatılan TUSKON'un ana davasından dosyaları ayrılan iş insanları Cahit Durmaz ile İsmail Ali Dağbaşı hakkındaki dava karara bağlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cahit Durmaz ile avukatı katıldı.

Davanın biteceği hatırlatılarak son sözü sorulan sanık Durmaz, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Durmaz'ı, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, yargılama aşamasında vefat eden sanık İsmail Ali Dağbaşı hakkındaki davanın ise düşmesine karar verdi.

– Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanık hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası istenmişti.

Yargılamayı yapan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, bir kısım sanıkların dosyasının ana davadan ayrılmasına ve yargılamanın yeni esasa kayıtlı dosyalar üzerinden devamına karar vermişti. Heyet, bu kapsamda 1 Eylül 2020'deki duruşmada Cahit Durmaz ile İsmail Ali Dağbaşı'nın dosyasını ayırmıştı.

Yeni esas üzerinden devam eden davanın 16 Mart 2021'de yapılan duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcılık, Viko Elektrik şirketinin eski ortağı Cahit Durmaz'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini, diğer sanık Viko Elektrik şirketinin ortağı İsmail Ali Dağbaşı'nın ölmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesini talep etmişti.

Mütalaada, sanık Durmaz'ın gerek şirket üzerinden gerek kişisel faaliyetleri ile sohbetlere katılması ve eşiyle ailesi üzerinden yapmış olduğu eylemlerin süreklilik, değişkenlik ve yoğunluk gösterdiği belirtilmişti.

Sanığın, FETÖ silahlı terör örgütü bünyesi kapsamında bulunduğu, sektör ve mali güçle orantılı şekilde örgüt talimatlarını yerine getirdiği bilgisine yer verilen mütalaada, sanığın banka hesap hareketlerinin zamanı ve yoğunluğu vurgulanmıştı. Mütalaada, sanık hakkında terörizmin finansmanı açısından da iddianame düzenlense de, finansman kapsamında kalacak eylemlerin üyelik suçunun unsuru ve faaliyetleri içerinde eridiği belirtilerek, sanığın sadece silahlı terör örgütü üyeliği suçundan cezalandırılması istenmişti.