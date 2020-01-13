İş Konuşuyoruz 43 Bölüm: Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş





İş Konuşuyoruz’un 43. bölümünde Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş’i ağırladık. Güzeliş’in Haliç manzaralı ofisinde yaptığımız söyleşide Türkiye’de pırlanta pazarından ekonomik görünüme kadar pek çok konuyu masaya yatırdık. Güzeliş, reklam çalışmaları ile pırlantada satın alınabilecek bir ürün algısı yarattıklarını belirtirken, işkolik bir patron olmadığını, kendini hiç kapatmadığını söylüyor.