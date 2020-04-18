İş Konuşuyoruz 45. Bölüm: Twigy Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel





İş Konuşuyoruz'un 45. bölümünde Twigy'nin patronu Sinan Öncel'i ağırladık. Türkiye'de ilk corona salgının ortaya çıkmasından önce gerçekleştirdiğimiz bu röportajda Öncel iş hayatındaki önceliklerini ve e-ticaretin zorlu taraflarını sozcu.com.tr okurları için anlattı. Bir markanın iletişim çalışmalarının öneminden bahseden ünlü iş insanı Brezilya futbolunun efsane isimi Ronaldinho ile nasıl tanıştığını da anlattı. Röportaj: Can Mumay

Kamera: Kubilay Altuğ