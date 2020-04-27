İş Konuşuyoruz 46. bölüm: Şahsuvaroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahsuvaroğlu





İş Konuşuyoruz'un 46. bölümünde Şahsuvaroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahsuvaroğlu'nu ağırladık. Corona virüsü salgını öncesi yaptığımız bu röportajda Şahsuvaroğlu şirketin gelecek hedeflerinden otomotiv sektörünün içinde bulunduğu duruma kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Şahsuvaroğlu, "Türkiye’deki her müşterisine yüzde 100 müşteri memnuniyetini hem satışta hem satış sonrasında sağlamak zorundayız. Satış sonrası çok önemli." diyor.