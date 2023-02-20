İş makineleri 1200 villa için çalışıyor… ‘Rant hırsı afet dinlemiyor!’

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar ve CHP Mersin İl Gençlik Kolu Başkanı Alkım Sümer ile birlikte Silifke Yeşilovacık Mahallesine Bağlı Tisan’daki rant hırsını yerinde gördü. Başarır, harıl harıl çalışan iş makinelerinin görüntüsünü paylaşarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“BUNU İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ BEYİNLER YAPAR”

Depremin yaraları henüz sarılmaya çalışırken, hala enkaz altındakilere ulaşma çabaları devam ederken ve bölgede hala iş makinaları aranırken, MHP’li Silifke Belediyesi’nin ve yandaşlarının Tisan’daki rant hırsı içinde olduğunu belirten Başarır, “Bu durum insanlık suçudur. İnsanlar canlarıyla uğraşırken, ülkemizin her yerinden yaşanan büyük acıya ağıtlar yakılırken iş makinalarıyla Tisan’da böylesine bir zamanda bile para pul hırsı pes artık dedirtiyor. Bunun adı vicdansızlıktır; bunun adı alçaklıktır, bunun adı ahlaksızlıktır! Bunu ancak insanlıktan nasibini almamış beyinler yapar” dedi.

“İNSANLIĞIMDAN UTANDIM!”

Tisan’ın kıyı kanununa aykırı bir şekilde imara açıldığını, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından konuya ilişkin dava açıldığını ama buna rağmen Silifke İlçe Belediyesi’nin ruhsat verdiğini hatırlatan CHP’li Başarır, “Dava hala sürüyor. Buna rağmen Silifke Belediyesi tarafından ruhsat veriliyor. Hadi kanunsuzluk, adaletsizlik ruhunuza işlemiş anladık. Sizin vicdanınız da mı yok? Sizin acıya, cenazelere, hayatlarını kaybeden on binlerce vatandaşımıza, çocuklara da mı saygınız yok? İnsanların akılları deprem bölgelerindeyken bunu fırsat bilmek utanç vericidir. O iş makinaları deprem bölgelerinde olması gerekirken hangi yüzle Tisan’da çalıştırdınız? Gördüğüm manzara karşısında insanlığımdan utandım!” diye konuştu.

“ENKAZ KALDIRMAK İÇİN İŞ MAKİNASI ARANIRKEN…”

Buraya bin 200 konut yapılacağını ifade eden CHP’li Başarır, “Vatandaşlarımız enkaz kaldırmak için iş makinaları, ekipman bulamadıklarını haykırırken, burada ve sit alanlarına 1200 konut yapacaklar. Recep Tayyip Erdoğan ve şürekâsı doğaya karşı dikleniyor, depreme karşı dikleniyor, afete karşı dikleniyor. Buradan soruyorum kimler, hangi bürokratlar buradan daire aldı?” ifadelerinde bulundu.

BAŞKAN SEÇER’DEN TEPKİ

Bu arada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Devam eden çalışmalarla ilgili görüntü paylaşan Seçer, “Koyun can derdinde, kasap et. Burası Silifke #Tisan! Rant hırsı afet dinlemiyor. İş makinaları #Deprem de bile harıl harıl çalışıyor. Yarımada kıyı kanununa aykırı imara açıldı. Dava açtık, devam ederken ilçe belediyesi ruhsatı verdi; sahil dolduruldu, inşaat başladı” diye yazdı.

YAPILAŞMANIN ÖNÜNÜ CUMHUR İTTİFAKI AÇTI

Çam ağaçlarıyla kaplı ormanların bulunduğu yeryüzü cenneti Tisan Yarımadası için hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 Ağustos ayı Meclis toplantısı gündemine getirildi. Meclisteki görüşmeler sırasında CHP’li Başkan Vahap Seçer ve muhalefet meclis üyeleri, 0,90 yapı yoğunluğunun ve 5 katlı otele izin verilmesinin, Tisan Yarımadası’nın özgün yapısını bozacağını belirterek itiraz etti.

İtirazlara rağmen imar planı Cumhur İttifakı’na mensup AKP-MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla geçince yapılaşmanın önü açıldı. Tisan’da yapılaşmanın önünü açan imar planının meclisten geçmesinin çok öncesinde ise yandaş olduğu iddia edilen Ankara merkezli FARAS isimli şirketin bölgede çok değerli arsalar aldığı belirlendi.

AKP’Lİ MÜTEAHİT BİLDİK İSİM

Arsayı yandaş olduğu öne sürülen FARAS’a satanlar ise Mersinlilerin yakından tanıdığı bir aile şirketi. Söz konusu 2 tapudan birisi olan 41 bin 663.97 metre karelik 3067 parsel numaralı arsayı, FARAS İnşaat Yapı Sanayii Ticaret Limited Şirketi tarafından kurulan S.S FARAS Akdeniz Konut Yapı Kooperatifine, AKP’li olmasıyla bilinen Emin Ucuz, iki kardeşi, çocukları ve yeğenleri tarafından satışı yapıldı.

Yine 120 bin 058.86 metrekare olan 3068 parselin 60 bin 029 metrekarelik bölümünü bir süre önce yaşamını yitiren Hüseyin Uğur, 60 bin metrekaresini ise yine AKP’li müteahhit Emin Ucuz tarafından ilgili kooperatife satıldı. Tisan’da ki son derece değerli arsaları sattığı ortaya çıkan ve kentte AKP’li olmasıyla tanınan Ucuz Ailesi’nin, yıllardır Türkiye’nin birçok ilinde Devlet ihaleleri almasıyla da biliniyor.

MEFA isimli aile şirketi, eğitim, bayındırlık, spor-turizm, endüstriyel-ticari alanlarında çok sayıda devlet ihalesinin de içinde bulunduğu büyük projeleri hayata geçirdi. Şirket, halen Mersin’in en değerli kupon arazilerinin bulunduğu Yenişehir ilçesinde çok katlı dev konut projeleri yapımını sürdürüyor.