İş makineleri Aydos Ormanı’na girdi, vatandaş ayağa kalktı

Aydos Ormanı’na millet bahçesi inşaatı için iş makinelerinin girmesiyle birlikte doğa severler, Orman Genel Müdürlüğü önüne toplanarak imzalı dilekçe verdi. Aydos Ormanı Savunması, “Ülkemizin ormanları ‘Millet Bahçesi’ projeleri için ardı ardına feda edilmeye başlandı. Biz ‘Millet Bahçesi’ değil ‘Muhafaza Ormanı’ istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sözcü İstanbul

Aydos Ormanı Savunması, bugün Sarıyer’deki Orman Genel Müdürlüğü’ne giderek eylem düzenledi. Eylemde “Aydos, Bahçe Değil Ormandır, Orman Kalmalıdır” pankartı açıldı.

“MİLLET BAHÇESİ PROJELERİ İÇİN ART ARDA FEDA EDİLİYOR”

Son on yılda yangınlar nedeniyle büyük bir orman varlığını kaybeden Türkiye’de, yapılan hesaplamalara göre yanan orman alanın neredeyse 7 katının, turizm, otoyol, madencilik, altyapı yatırımları için yok edildiğinin belirtildiği basın açıklamasında, “Durum böyleyken ülkemizin en nadide güzellikteki gölleri, ormanları ‘Millet Bahçesi’ projeleri için ardı ardına feda edilmeye başlandı. İstanbul’un güneyindeki Kuzey Ormanları’ndan hergün parçalanarak gitgide küçülen ve varlığını sürdürmeye çalışan Aydos Ormanı da bu büyük tehdit ile yüz yüze” ifadelerine yer verildi.

“İŞ MAKİNELERİ ORMANIN İÇİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI”

TOKİ tarafından ihalesi yapılan ‘Millet Bahçesi Projesi’ ile 225.000 metrekare alanın, ormanın bütünlüğünü kaybetmesine yol açarak yerini betona ve restoran, kafe, büfe, kıraathane, kreş gibi yapılara terk etmesinin planlandığını belirten Aydos Ormanı Savunması üyeleri, “Dün yani 25 Mayıs 2022 tarihinde Veysel Karani Mezarlığı arkasında kreş yapımı için iş makineleri ormanın içinde çalışmalara başlamıştır. Son 2 aydır da yine ormanın içinde altyapı için künkler döşenmiştir. Bu vesile ile de bitki örtüsü, fidanlar, bu alanda yaşayan ve ev sahibi olan birçok canlı yok edilmiştir. Orman çalısıyla, ağacıyla, börtü böceğiyle, tüm hayvanlarıyla, yosunuyla, mantarıyla, toprağıyla orman. Birinci derece sit alanı olan Aydos Ormanı’nın bütünlüğüne zarar verecek her girişime karşı ormanın sesi olmak zorundayız” dedi.

1267 KİŞİ İMZA VERDİ

Aydos Ormanı Savunması, “En büyük karbon yutaklarından biri olan ormanlar olmazsa bizler de yokuz. Aydos Ormanları Savunması olarak ‘Millet Bahçesi’ değil ‘Muhafaza Ormanı’ istiyoruz” diyerek, Orman Genel Müdürlüğü’ne 1267 adet imzalı dilekçeyi teslim etti.

Aydos Ormanı Savunması, “Aydos Ormanı’nda Millet Bahçesi yapılma projesine karşı adli süreci başlatmış bulunuyor ve tüm halkımızı bu süreçte yanımızda olmaya davet ediyoruz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.