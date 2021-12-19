İş makineleri durdu harç bitti yapı paydos

İş makinesi kiralamaları bıçak gibi kesildi. Yapı malzemeleri fiyatları anlık artınca piyasada ürün bulunmaz oldu.

Özlem Ermiş BEYHAN

Dolar ve Euro ile yapı malzemesi fiyatları da uçuşa geçince ‘harç bitti’, işler durdu. Kiralık iş makineleri, parklarda boş yatıyor. Bir iş makinesinin günlük kirası 1200 TL’lere kadar düşmüş durumda. Göksel Vinç Nakliyat’tan Selami Tunçel, “Piyasa durdu. 3 ay önce işimiz vardı ama bugün tamamen durmuş durumda. Euro fırladı, 6 liralık demir 15 lira oldu. İnsanlar iş yapsa batacak. Zaten piyasada beton, demir bulup almak mümkün değil” dedi. Yine İstanbul’dan Ed Makina da kiralamaların bıçak gibi kesildiğini söyledi.

O FİYATA İŞ BİTMEZ

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu fiyatlama riskinden dolayı 40 bin kamu müteahhitinin batmak üzere olduğunu açıklamıştı. Piyasada kamudan iş alan müteahhitlerin sözleşmedeki fiyata işi bitirmesinin son zamlar sonrası imkansız olduğu ifade ediliyor.

REKOR DÜZ CAMDA

Mayıs 2020’de tonu 2 bin 250 TL olan betonarme demiri geçen zamanda yüzde 238 zamlanarak 11 bin lirayı aştı. Çimentonun torbası 35 TL’yi geride bıraktı. Bu da son 1.5 yılda fiyatın yüzde 200’ün üzerinde arttığı anlamına geliyor. Yapı malzemelerinde rekor fiyat artışı ise 1.5 yılda yüzde 432’lik artışla düz camda. Son kur artışları sonrası piyasada mal bulmanın iyice imkansız hale geldiği belirtiliyor.