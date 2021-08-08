İş toplantıları 2024’e kadar normale dönmeyecek

Pandemi döneminde ağır yara alan iş turizmi toparlanma dönemine girdi ancak uzmanlar bu konuda temkinli. Eskiye dönüş birkaç yılı bulabilir.

2020 yılında iş toplantıları, fuarlar gibi iş dünyası etkinliklerinin iptal edilmesiyle iş turizmine bağlı olan otellerin ve havayolu şirketlerinin kârlarındaki kayıplar yüzde 75’e kadar ulaştı. İş toplantıları yavaş yavaş normale dönerken, birçok şirket etkinliklerinin boyutlarını ölçeklendiriyor. İş dünyasında sanal bir toplantının ne zaman ve hangi şartlarda aynı etkiyi yaratıp yaratmadığı tartışılıyor. İş seyahatlerinin 2024’e kadar tamamen normale dönmesi beklenmese de Fortune’un haberine göre, sektör ve birçok farklı alandaki şirketler zamana uyum sağlamak için ellerinden geleni yapıyor.

ABD Seyahat Birliği açıklamasına göre ise profesyonel toplantılar ve etkinliklerdeki azalma nedeniyle geçen yıl sektörde 97 milyar dolarlık harcama kaybı yaşandı. Haziran ayında ABD işletmelerinin sadece yüzde 35’i iş amaçlı seyahatlerde bulundu.

VİDEO KONFERANS

Genellikle resesyon dönemleri sonrasında görüldüğü üzere, korona virüs aşılarının dağıtımının başlamasıyla seyahat turizmi iş turizmi getirilerini geçmeye başladı. McKinsey verilerine göre, kritik alanlarda gerçekleştirilen iş seyahatleri de salgın öncesi seviyelere dönmeye başladı. Ancak video konferanslara kolayca adapte edilebilen diğer toplantılarda ise daha yavaş bir iyileşme söz konusu. Video konferans teknolojilerinin ve uygulamalarının hızla gelişmesinin, iş seyahatlerinin azalmasında önemli etken olduğu ifade edildi.

İş seyahatlerinde toparlanma görülmesine karşın bu toparlanmanın biçiminde farklılaşmalar görülüyor ve hibrit model çalışmalar daha fazla ön plana çıkıyor. Ayrıca uzmanlara göre, yeni varyantların ve gelecekteki olası pandemilerin oluşturacağı belirsizliğin devam etmesi halinde risk yönetimi konusu giderek daha önemli bir hal alacak.