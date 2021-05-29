İş yerini kapatmak zorunda kalan esnaf: Gidiyorlar ama giderken bizi de götürdüler

Salgın döneminde büyük sıkıntıya giren ve normalleşme sürecinde de umduğunu bulamayan esnaf CHP’li vekillere sıkıntılarını dile getirmeye devam ediyor.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, seçim bölgesi Manisa’da Demirci ve Köprü Başı ilçelerine ziyaretlerde bulunarak esnafın sıkıntılarını dinledi. Ziyaretlere CHP Köprübaşı İlçe Başkanı Gülay Sönmez ile CHP Demirci İlçe Başkanı Melih Kuru’da eşlik etti.

ESNAFIN DESTEK İSYANI

Manisa’da ilk olarak Köprübaşı ilçesindeki sanayi esnafını ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, esnafın destek isyanı ile karşılaştı.

Ziyarette esnaflar, devletin pandemi süresince açıkladığı desteklerden yararlanmadığını, yaptıkları başvuruların hep iptal olduğunu ifade ettiler.

Pandemi desteğinin 1 kuruşunu bile göremediğini ifade eden bir esnaf sıkıntısını şu şekilde dile getirdi:

“Başvuru yaptım. Bize ne dönen oldu, ne de telefon açan. Ben vergi veriyorum. Ama malı götürenlerin işleri görülüyor. Bu nasıl devlet anlayışı bilemedik. Artık sıkıntı demiyoruz. Bitiyoruz.”

“GİDERKEN BİZİ DE GÖTÜRDÜLER”

CHP’li vekil Başevirgen Köprübaşı ziyaretinin ardından Demirci ilçesine geçerek bölgedeki esnafın sorunlarını dinledi. Ziyarette kendisinin sol görüşlü olduğu için desteklerden yararlanamadığını iddia eden esnaf Devrim Akkuzu, 1,5 yıl önce açtığı iş yerini ekonomik sıkıntı yüzünden kapatmak zorunda kalacağını dile getirdi.

Başvurduğu esnafa destek yardımlarının hepsinin reddedildiğini söyleyen Devrim Akkuzu şöyle konuştu:

*Ben dükkanımı kapatıyorum. 1,5 sene önce açmıştı iş yerimi. Ancak kazamadığım için kapatmak zorunda kalıyorum. Başvurduğum kira yardımım reddedildi. Diğer yardımlarım reddedildi. Ben kira ödemiyor muyum?

*Bizden 9 tane vergi almasını bilenler bunlar. Bangır bangır bağırarak ‘Biz destek veriyoruz’ diyenler onlar. Ama hani destek. O zaman destek varsa ben neden dükkanımı kapatmak zorunda kalıyorum.

*Biz sol görüşlü insanlar olduğumuz için mi bize destek verilmiyor? Adım Devrim ve iş yerimin ismi Deniz Şarküteri. Bu nedenle mi destek alamıyorum. Tahtları sallanıyor ve gidecekler. Ancak giderken de bizi de götürdüler. Olan bize oldu.

CHP’li Başevirgen’e sıkıntısını anlatan bir esnaf ise, aylardır para kazanamamasına rağmen vergi ve kira gibi giderleri ödemek zorunda kaldığını dile getirerek, “Biz deniz deryayız. Öyle 1000 TL ile 2000 TL ile olmuyor. Ben işyerimde ayda 2.500 TL sigorta ödüyorum. Mecburum bunu ödemeye. Kazanayım veya kazanmayayım, ev kiramı, iş yeri kiramı, elektriğimi, suyumu, vergilerimi ödemek zorundayım. Onların verdikleri destekle bir yere gidilmiyor” diye konuştu.

“100 ESNAFTAN ANCAK 2’Sİ DESTEK ALABİLMİŞ”

İlçe ziyaretlerinden sonra değerlendirmede bulunan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, esnafı destek isyanını “Girdiğimiz 100 işyerinden ancak 2’si destek alabilmiş” şeklinde yorumladı.

CHP’li Başevirgen, Türkiye’de esnafın ekonomik sıkıntı tablosunun giderek kötüye gittiğini dile getirerek şöyle konuştu;

*İki ilçemizde 100 esnafı ziyaret ettiysek, bunun ancak 2’si destek alabilmiş. O zaman söylenen bu destekler kime gidiyor. Tablo iyice vahim hale gelmeye başladı.

*‘Destek alamıyorum. Batıyorum. Kapatmak zorunda kalacam’ diyen esnafımızı görünce benim uykularım kaçıyor. Saraydakiler yataklarında geceleri rahat uyurken, biz esnafımızın için daha neler yapabiliriz diye sabahlara kadar düşünüyoruz. Sosyal devlet anlayışı dediğin bu zamanlarda belli olur.

*Her zaman eleştiri yağmuruna tuttuğumuz Avrupa bunu başarıyor. Karşımızda 40 yıl vergi ödeyen esnafa 40 gün bakamayan bir devlet zihniyeti var.

*Esnafımızın sıkıntıları TBMM’nin kürsülerinde dile getirmeye devam edeceğiz. Esnaf köstek değil destek olmaları gerekir. Bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde şunu gördük ki esnaf ve vatandaşlarımızın kendisinden ‘Helallik’ isteyenlere hakkını helal etmiyor.

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