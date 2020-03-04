Isabeli’nin sırrı çamur!

İtalyan kökenli Brezilyalı süper model Isabeli Fontana, cildinin güzelliğini koruyabilmek adına çamur kürü uyguladı ve o anlara dair kareleri takipçileriyle paylaştı.

Arkadaşlarıyla birlikte bir Wellness merkezine giden 36 yaşındaki Isabeli Fontana, sosyal medya hesabından burada geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulundu.

Merkezde bulunan çamur banyolarını ziyaret eden ve cildini sağlıklı bir görüntüye kavuşturabilmek adına vücudunun her yerini çamura bulayan Fontana, o sırada çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Üstsüz bir şekilde çekilmiş karelerini de büyük bir rahatlıkla Instagram kısmının hikaye bölümünden paylaşan Isabeli Fontana, iki çocuk annesi olmasına rağmen fitliğini korumayı başardığı fiziği ile göz doldurdu.

Fontana’nın paylaşımları büyük beğeni toplarken, Fontana’nın takipçileri ünlü modelin güzelliğini korumasının sırrı olarak çamuru gösterdi.