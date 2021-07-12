İşadamını fidye için böyle bağlamışlar

Denizli’de eşi F. A.’nın kayıp başvurusunun ardından PTS kayıtları izlenerek yeri tespit edilen 49 yaşındaki iş insanı Ö. A.’nın kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

KOLİ BANDIYLA BAĞLAMIŞLAR

İş insanının tutulduğu Çal ilçesine bağlı İsabey köyündeki bağ evine yapılan baskında iki şüphelinin gözaltına alınma anlarının yer aldığı videoda Ö. A.’nın bağlanmış olduğu görülüyor. Bağ evinde fidye amaçlı tutulduğu öne sürülen Ö. A., gözleri, elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış durumda bulundu.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şubesi ekiplerinin operasyonla kurtardığı iş insanının başında nöbetçi olarak bulunan iki kişinin ardından bir şüpheli aynı ilçenin Süller köyünde, diğer bir şüphelinin de kent merkezinde yakalandığı kaydedildi. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçlamaları ile adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İlginizi Çekebilir Günlerce işkence yapıp fidye istedilerİlginizi Çekebilir 70 milyon dolar fidye istemişlerdi… Hacker saldırısından 1500 kurum etkilendi