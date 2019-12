Isaiah Thomas, küfür eden taraftarın yanına gitti! ‘Özür dilerim dondurma istemiştim’

Washington Wizards’ın yıldız oyuncusu Isaiah Thomas, Philadelphia 76ers karşısında oyundan atıldı. Thomas’ın 4. çeyrekteki bir mola sırasında tribüne çıkarak bir taraftarla konuştuğu için ihraç edildiği öğrenildi.

Isaiah Thomas and Flave seem to want some fans ejected pic.twitter.com/fN5sSSPzq9

Maçtan sonra konuya açıklık getiren yıldız oyuncu, serbest atış kullandığı sırada bir 76ers taraftarının sözlü tacizine uğradığını anlattı:

“Bir taraftar bana iki eliyle hareket çekip üç kere “S****r O*****u” diye bağırdı. Yanına gidince benden özür dileyip ‘sadece Frosty istiyordum’ dedi.”

Thomas, söz konusu taraftarın ilk serbest atışı kaçırdıktan sonra küfürlü tepkiyi verdiğini söyledi ve ekledi: “Tribüne çıktım, soğukkanlı şekilde yüzleştim, bana saygısızlık yapmamasını söyledim.”

The Wells Fargo Center’da rakip oyuncuların art arda iki serbest atış kaçırması halinde 76ers taraftarları Frosty adı verilen dondurmayı kazanıyor.

“A fan has both of his middle fingers up, and said ‘F— you, b—-‘ three times. … I go in the stands to confront him. … His response was, ‘I’m sorry. I just wanted a Frosty.’”

Isaiah Thomas explained why he went into the stands to confront a Sixers fan. pic.twitter.com/ZpYrmEHZKz

