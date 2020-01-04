Isaiah Thomas sinirlerine hakim olamayınca maçta 88 saniye kalabildi

NBA’de Washington Wizards’ın sahasında Portland Trail Blazer’ı CapitalOneArena’da konuk ettiği maça Isaiah Thomas’ın hareketi damga vurdu. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu maçın henüz başında hakem tarafından diskalifiye edildi.

Isaiah Thomas got ejected 88 seconds into the game after what was called a hostile act to an official. pic.twitter.com/O5GmY9Pqnt — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 4, 2020

Karşılaşmada 88. saniye oynanırken rakibi ile yaşadığı top kapma mücadelesi sonrası sinirine hakim olamayan Isaiah Thomas, hemen yanında bulunan hakemi itti. Seyircilerin arasında doğru kayan hakemi daha sonra tutmaya çalışan Isaiah Thomas, yine de atılmaktan kurtulamadı. Oldukça sinirlenen hakem, sert bir şekilde Isaiah Thomas’ın elinden kurtularak, yıldız basketbolcunun oyundan çıkmasını istedi.

Isaiah Thomas, şaşkın bakışlar eşliğinde dert anlatmaya çalışırken, hakem geri adım atmadı. Pozisyonu bir kez daha izleyeceğini belirten hakem, kararını değiştirmedi ve yıldız ismi oyundan attı. Isaiah Thomas üzgün bir şekilde salonu terk etmek zorunda kaldı.

Karşılaşmayı deplasman ekibi Portland Trail Blazers 122-103 kazandı. Wizards’ta Jordan McRae, Blazers’ta ise Damian Lillard 35’şer sayı atarak maçın en skorer isimleri oldular.