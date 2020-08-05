Isaias Altı Saatte New York’ta Yaşamı Felç Etti

ABD’nin doğu kıyılarını etkisi altına alan Isaias kasırgası ülkenin doğu eyaletlerinde etkisini sürdürüyor.

Önceki gece Kuzey Carolina eyaletini vuran Isaias, dün sabah saatlerinden itibaren New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini de etkisi altına aldı.

Tropikal fırtına Isaias, New York kentinde sabah 11’den itibaren etkisini göstermeye başladı. Kentin çeşitli bölgelerinde rüzgarın şiddeti 80–90 kilometreye kadar yükseldi; kentte yaşam durma noktasına geldi.

New York’ta etkisinin yaklaşık altı saat sürdüğü tropikal fırtına sonrasında üzerine ağaç devrilen 60 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de ağır yaralandığı açıklandı. Tropikal fırtınaya yüzünden yüzlerce kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

New York’ta toplu taşıma durma noktasına geldi

Büyükşehir Ulaşım Dairesi (MTA), New York’ta tropikal fırtınanın üstten geçen birçok metro hattına, ağaçların devrilmesi yüzünden zarar verdiğini açıkladı. MTA yetkilileri, New York’ta yer üstü hatlarından geçen tüm metro seferlerini durdurduklarını bildirdi.

New York’taki tüm feribot seferileri durduruldu. Connecticut, New Jersey ve New York banliyölerini birbirine bağlayan demiryollarında ise ulaşıma ara verildi. Altı saat süren tropikal fırtına sonrasında ise New York’ta yaşam adeta durma noktasına geldi.

Sabah işyerlerine toplu taşıma ve banliyo trenleriyle giden kent çalışanları, ulaşım araçlarının fırtına sonrasında hala çalışmaması yüzünden işyerlerinden evlerine gitmek için mücadele verdiler.

Milyonlarca kişi elektriksiz

New York’ta Isaias nedeniyle çok sayıda aboneye elektrik verilemediği belirtiliyor. Kentin elektrik dağıtımını sağlayan Con Edison firması, 220 bin aboneye elektrik veremediklerini açıkladı.

New York eyaletinde toplam 500 bin abonenin, New Jersey eyaletinde 1 milyon 400 bin abonenin, Connecticut eyaletinde ise 400 bin abonenin elektriklerinin kesik olduğu belirtildi.

New York’ta Hayatı Durdurdu

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte elektriklerin kesik olduğu bazı semtlere yeniden elektrik verilmesi için ilgili firma tarafından çalışmaların sürdüğünü belirtti, “Kentte binlerce ağaç devrildi. Meydana gelen zararları onarmak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” dedi. De Blasio, tropikal fırtınanın etkisinin sona ermesi sonrasında kentin hasar gören bazı semtlerine giderek incelemelerde bulundu.

New York sokaklarında devrilen ağaçlar, park etmiş birçok araca hasar verdi. Kentte tropikal fırtınaya bağlı olarak ufak çapta yangınlar çıktı. Kentin sahil kesimlerindeki bazı restoran ve barlarda küçük çapta hasarlar meydana geldi. Bazı evlerin çatısı uçtu.

Brooklyn’de bir bina çöktü ancak yetkiler çöken binanın tropikal fırtına nedeniyle çöküp çökmediği konusunda bir yorum yapmadı.

New York’ta tropikal fırtına nedeniyle halkın bir kısmı yetkilerin çağrılarına uyup, evlerinde kaldı. Bir gün önce onbinlerin tıka basa doldurduğu kentin plajları Coney Island ve Brighton Beach’te, fırtınanın oluşturduğu dalgaları fotoğraflamak isteyen birkaç kişiden başka kimse yoktu. Park polisi fırtına sırasında plajlarda kişileri can güvenlikleri nedeniyle tahliye etti.