İşçi çıkarmayıp istihdamı yüzde 10 daha artıracak

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, bugün kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Devletimize, milletimize, ekonomimizin gücüne ve ülkemizin aydınlık geleceğine güveniyoruz. Tarihe nice destanlar yazmış milletimizin bu küresel felaketin de üstesinden geleceğine inanıyoruz.

* Bu güven ve inançla, 3.300 çalışanımızdan bir tekinin bile işine son vermeyeceğimizi, tersine, istihdamımızı % 10 artırarak, başka işletmelerdeki işini kaybetmiş 330 kişiye daha iş vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Ahlatcı Holding, altın-döviz, enerji, sağlık, otomotiv, AVM sektörlerinde 36 şirketle faaliyet gösteriyor ve 13 milyar dolar ciroya ulaşmış bulunuyor.

2019 yılında 1 milyar 283 milyon dolarlık işlenmiş altın ihracatı gerçekleştiren Ahlatcı, Çorum’u 1 milyar 543 milyon dolarlık toplam ihracatla, ihracat liginde 15. sıraya taşıdı.

Ahlatcı’nın Çorum’daki altın rafinerisi de, dünyanın en ileri teknolojiye sahip rafinerileri arasında yer alıyor.