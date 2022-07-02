İşçi hayatını kaybetti, çalışanlar sağlık ekiplerine saldırdı

Yazan:
Alaturka Online
-

Elazığ’da çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybederken olay yerine gelen sağlık ekipleri çalışanlar tarafından saldırıya uğradı.

Yayınlanma: 20:43 – 02 Temmuz 2022 Güncellenme:

İşçi hayatını kaybetti, çalışanlar sağlık ekiplerine saldırdı

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan işçi Naim Demir, dengesini kaybetmesi sonucu çalıştığı yerden aşağı düştü. Düşen işçiyi gören arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

GEÇ GELDİKLERİNİ SÖYLEYİP SALDIRDILAR

İnşaat işçileri, olay yerine gelen sağlık ekiplerine geç geldiklerini söyleyerek saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi sonucu ortalık yatışırken sağlık çalışanları, yerde yatan Demir’e müdahale etmeye başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hızlıca ambulansla alınan yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yaralı Naim Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İHA

Kimliksiz ilaç yazdırmak istediler, sağlık çalışanlarına saldırdılar İlginizi Çekebilir Kimliksiz ilaç yazdırmak istediler, sağlık çalışanlarına saldırdılar Sağlık çalışanları sokaklara dökülürken, meclis sıraları boş kaldı İlginizi Çekebilir Sağlık çalışanları sokaklara dökülürken, meclis sıraları boş kaldı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?