İşçi, işveren, memur, esnaf ve çiftçi örgütlerinden ortak aşı çağrısı

Türkiye’nin önde gelen işçi, memur ve işveren sendikaları, çiftçi ve esnaf örgütleri yaptıkları ortak bir açıklama ile aşılanma konusunda topluma çağrıda bulundu.

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Hak-İş, Türk-İş, Memur-Sen, Kamu-Sen, TİSK, TESK, TOBB ve TZOB yaptıkları ortak açıklama ile corona virüsüne karşı aşılanma çağrısında bulundu.

Açıklamada, “50 yaş üzeri vatandaşlarımızı bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya, iki doz aşı olmamış vatandaşlarımızı da ikinci aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Son zamanlarda corona virüsü kaynaklı vaka sayılarının yeniden tedirgin edici seviyeye ulaştığı belirtilen açıklamada tedbir çağrısı yapıldı.

“EĞİTİM VE İŞ HAYATININ SEKTEYE UĞRAMAMASI İÇİN AŞI GEREKLİ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Salgını sona erdirebilecek en büyük umut olan aşı devreye girdi. Aşıların kullanıma girmesi salgınla mücadelede en büyük faktördür. Salgına karşı önlem almak, aşı olmak bireysel duyarlılık olduğu kadar aynı zamanda bir toplumsal sorumluluktur.

Eğitim, iş ve sosyal hayatın sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz gereklilik haline gelmiştir. Zira henüz toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. En az iki doz aşı olmadan da bağışıklık elde edilemiyor.

Şu an aktif vakalarımızın ve hastanelerde yatan hastalarımızın çok büyük kısmı aşısı tamamlanmamış kişilerden oluşuyor.

“50 YAŞ ÜZERİ AŞI YAPTIRMAYA DAVET EDİYORUZ”

Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz. Dolayısıyla birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumlu bireyler olarak tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir.

Sevdiklerimizi korumak için aşı olmamız şart. 50 yaş üzeri vatandaşlarımızı bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya, iki doz aşı olmamış vatandaşlarımızı da ikinci aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz.”

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