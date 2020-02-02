İşçi zammında yüzde 2 tartışması

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, aynı sektördeki 10 bin işçi adına pazarlık masasına katılan ancak sözleşmeye imza atmayarak grev kararı alan Birleşik Metal-İş’in Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun zam oranını 2 puan kendisi artırmış gibi bir tavır içerisinde olduğunu, yüzde 25.5’e ulaşan yıllık zammı işçilerin birleşen büyük gücü sayesinde aldıklarını söyledi.

MASADAN KALKTIM

Başkan Kavlak, işçinin saatlik ücretine 6 aylık yüzde 17, yıllık yüzde 25.5 oranında aldıkları zammın Türkiye’deki diğer maaş zamlarıyla karşılaştırılamayacak kadar yüksek olduğunu belirtirken, “İsterdik ki 3 işçi sendikası birlikte patronların karşısına çıkalım ve daha yüksek zamlar alalım. Ancak ne yazık ki Serdaroğlu, önce kabul ettiği zammı, sonra imzalamaya gelmedi. İleriye dönük işçi birlikteliği konusunda tarihi bir fırsatı kaçırdı. Üstelik sanki kendisi masaya geldiğinde biz yüzde 15 zammı kabul etmişiz de kendisi 2 puan daha alarak 6 aylık zammı yüzde 17’ye çıkarmış gibi mesajlar veriyor. Gerçekle ilgisi olmayan bu mesajların işçi hareketine bir katkısı yok” dedi.

Birleşik Metal-İş Başkanı Serdaroğlu da, “İşveren temsilcileri beni masaya çağırırlarken, diğer iki sendikanın yüzde 14-15 zamma razı olduğunu, benim de sürece katılarak katkı sağlamamı söylediler. Ben işverenin bu sözlerini kamuoyu ile paylaştım. Yoksa tabii ki işçi dayanışmasıyla, birlikte oluşturduğumuz sinerjiyle ilk 6 aylık zam oranı yüzde 17’lere çıktı” dedi. Serdaroğlu, zam oranı yüzde 20’ye çıkmadığı için imza atmadıklarını belirtirken, 10 bin işçiyle greve hazır olduklarını söyledi.

Görüşmelere işveren adına katılan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Başkanı Özgür Burak Akkol da kamuda ve özel sektördeki zamların yüzde 15’lere bile ulaşmadığı bir dönemde yüzde 25.5’lik zammı kabul etmeyip greve çıkmaya anlam veremediğini söyledi. Akkol, “İmzaların atıldığı gün Serdaroğlu da zammı kabul etti. Sonra birden vazgeçildi” dedi.