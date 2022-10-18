İşçiler, AKP’li vekillerin kovdurmak istediği müdüre sahip çıktı

AKP Elazığ milletvekillerinin kentteki Şeker Fabrikası’nın müdürü Mümtaz Çelik’in görevinden alınması için genel müdürlüğe baskı yaptıkları iddia edildi. Gerekçe; Çelik’in AKP’li vekillerin fabrikadaki personellerinin görev değişikliklerine dair taleplerini reddetmesi ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un pancar alım ve işleme kampanyası açılış töreninde konuşma yapması…

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç ile Elazığ Devlet Hava Meydanları İşletme Müdürü Zeynel Abidin Görür’ün görevlerinden alınmalarının ardından bir bürokrat daha topun ağzında…

AKP Elazığ milletvekillerinin kentteki Şeker Fabrikası’nın müdürü Mümtaz Çelik’in görevinden alınması için Türk Şeker Genel Müdürlüğü’ne baskı yaptıkları iddia edildi. Gerekçe; Çelik’in AKP’li vekillerin fabrikadaki personellerinin görev değişikliklerine dair taleplerini reddetmesi ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un pancar alım ve işleme kampanyası açılış töreninde konuşma yapması…

Çelik’in ileriki günlerden görevinden alınacağı öğrenildi. Elazığ Şeker Fabrikası önünde eylem yapan şeker işçileri ve çiftçiler, Çelik’i görevinden alınmaması için fabrika önünde eylem yaptılar.

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTI”

Elazığ Şeker Fabrikası önünde toplanan grup adına konuşan Şeker-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Aşkın Karaçil, “Mümtaz Çelik, Elazığ şeker fabrikasına ivme kazandıran mesai gözetmeden çalışan ve fabrikanın daha modern bir hale gelmesi ve ülke ekonomisine faydalı olması için gece gündüz demeden çalışan müdürümüzdür. Biz şeker fabrikası işçileri ve çiftçiler olarak Mümtaz Çelik’in görevinde kalmasını istiyoruz” diye konuştu.

“İKİ KİŞİNİN GÖNLÜNÜ YAPMAK İÇİN GÖREVDEN ALIYORLAR”

Elazığ Pancar Ekicileri Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kaya ise, “Daha önceki müdürlerinin hepsi bu şeker fabrikasını kapatmaya geldiler. Hiçbiri buraya bir şey katmadı. Ama Mümtaz Çelik müdürümüz hem fabrikamıza, hem çiftçimize hem de Elazığ’a can kattı. Köy köy gezerek çiftçilere giderek bu fabrikanın pancar alım kapasitesini 30 bin tondan 300 bin tona çıkardı. İki kişinin gönlünü yapmak için yıllarca emek vermiş müdürümüzü buradan kimse alamaz” dedi.

İKİ BÜROKRATIN İŞİNE SON VERİLDİ

Elazığ depremi sonrasında Aile ve Sosyal İl Müdürlüğüne bağlı olan Harput Yetiştirme Yurdunun ihalesi yapılmadan yıkımına izin vermeyen Elazığ Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç ile herhangi bir gerekçe gösterilmeden Elazığ Devlet Hava Meydanları İşletme Müdürü Zeynel Abidin Görür görevlerinden alınmıştı. Kenç ve Görür’ün AKP Elazığ milletvekillerinin siyasi baskıları sonucunda görevlerinden alındığı ileri sürülmüştü.

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