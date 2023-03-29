İşçiler meydana indi: Kadro yoksa, oy da yok, hodri meydan

Rize’de Öz Gıda İş Sendikası organizasyonu ile bir araya gelen ÇAYKUR’da çalışan mevsimlik işçiler, yoğun yağışa rağmen Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak miting gerçekleştirdi. Yılın sadece 6 ayı çalışan mevsimlik işçilere kadro ve özlük haklarının verilmesi için bir araya gelenler, seslerini Ankara’ya duyurmaya çalıştı.

ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN

Burada bir konuşma yapan Öz Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Fatih Kandemir, geçici ve mevsimlik işçi sorununun çözümüne ilişkin kanun teklifinin beklentilerini karşılamadığını söyledi. Mevsimlik işçilerin ülkenin ekonomik koşullarında zor günler geçirdiğine dikkat çeken Kandemir şöyle konuştu:

* Geçici işçilik adalet, hakkaniyet ve eşitlik ilkesiyle bağdaşmıyor. Geçici işçiler, çalıştıkları süredeki gelirleriyle yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Geçici işçiler hayatlarını yarım yamalak yaşıyor. En temel insani ihtiyaçlarımızı geçiştirmek zorunda kalıyoruz. Elinizi vicdanınıza koyun ve bu ekonomik koşullarda çalışmadıkları 6 ay boyunca hayatlarını nasıl sürdürecek.

* Yarım çalışma ile emekli hakları nasıl elde edilecek. Kadro talebimizin kayıtsız şartsız yerine getirilmesini talep ediyoruz. Türkiye sosyal bir devlettir, emekçileri koruması anayasal bir görevdir. Tüm geçici işçilerin beklentilerinin karşılanmasını bir kez daha yeniliyoruz.

İŞÇİLERİN ÖFKESİ DİNMEDİ

Sendika Başkanı Kandemir’in konuşmasını sık sık sloganlarla kesen işçiler, “Kadro hakkımız, hakkımızı isteriz”, “Emekli’den fena olduk” diyerek tepkilerini dile getirdi. Öfkeli işçiler, konuşmasının ardından meydandan ayrılan Öz Gıda İş Sendika Başkanı Kandemir’e de tepki gösterdi. Oğlu için feryat eden bir anne, “Ben AKP’ye oy verdim, 20 senedir AKP’ye oy verdim, yine ona oy vereceğim” derken, bu sözler üzerine başka bir vatandaş, “AKP 20 senedir ne yapmış, ayakkabı sandığı çıktı, her şey çıktı ondan” dedi.

“KADRO YOKSA OY DA YOK HODRİ MEYDAN”

Başka bir vatandaş ise tepkisini “Recep Tayyip Erdoğan, bu ÇAYKUR işçisine, memleketlisine neden sahip çıkmıyor. 43 yaşında insanları emekli yaptı, biz geçinemiyoruz. 6 ayla kim geçiniyor, ÇAYKUR’a iyileştirme yoksa oy da yok, hodri meydan, işten atarsalar atsınlar beni” diyerek dile getirdi.