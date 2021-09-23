İşçiler valilik önünde yaka paça gözaltına alındı

Bir süredir grevde olan Bel Karper ve Adkotürk işçileri, işverenin kayıt dışı taşeron işçilerle grevlerini kırmaya çalıştığını belirterek sorunlarını Tekirdağ Valiliği’ne anlatmak istedi. Ancak Valilik binası önünde arbede yaşandı, çok sayıda işçi gözaltına alındı. Bir polis amirinin “Çevik sıkın” diye emir vermesi tüyleri diken diken etti.

Çorlu ilçesinde kurulu Bel Karper işçileri 130 gündür, Çerkezköy’de kurulu Adkotürk işçileri de 30 gündür grevde. Türk-İş’e bağlı Tek Gıda-İş sendikasına üye işçiler, işvereninin, her gün başka bir taşeron firma aracılığı ile fabrikaya kayıt dışı işçi sokmaya çalıştığını öne sürdü.

İşçiler, dertlerini anlatmak, grev kırıcılığının önüne geçilmesini sağlamak için Tekirdağ Valiliği’ne gitti. Ancak, polisin sert müdahalesi ile karşılaştı. Müdahale ile birlikte arbede yaşanırken çok sayıda işçi gözaltına alındı.

100’E YAKIN GÖZALTI

Polisin müdahale anlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Tekgıda-İş Sendika Temsilcisi Suat Karlıkaya, 100’e yakın işçinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis müdahalesine tepki gösteren Karlıkaya, “Ne yaparsanız yapın yolundan dönmeyecek işçiler. Patronun bir telefonu ile koşa koşa çadıra gelen emniyet sorunun çözümü için şehrin valisine gelen işçiye yaptığına bakın” ifadelerini kullandı.