İşçilerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde pankartlı protesto

Haklarının gasp edildiğini belirten bir grup inşaat işçisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapattı. Köprünün üzerinde pankart açan işçiler, “Biz yasal haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Tüm haklarımızı alıncaya kadar direneceğiz.” dedi.

Sozcu.com.tr

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelen işçiler köprüde “Emlak Konut ve YDA Group haklarımızı gasp etti” yazılı pankart açarak yolu trafiğe kapattı. Gasp edilen haklarını geri isteyen işçiler, “Emlak Konut, YDA haklarımızı gasp etti. Biz yasal haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Tüm haklarımızı alıncaya kadar direneceğiz. Emlak Konut, YDA şunu iyi bilsin, istediğiniz kadar yasaklayın, istediğiniz kadar paralarımızı ödemeyin, istediğiniz kadar yasaklayın. Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. ” dedi.

İşçilerin eylem görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan İnşaat İş Sendikası “FŞM Şantiyesinde Emlak Konut ve YDA Group’un üyelerimizin haklarını gasp etmesine karşı üyelerimiz ve sendika temsilcilerimiz köprüyü trafiğe kapattı.” İfadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’nde bulunan Halkbank Plazası’nı yapan ana firma YDA GROUP kampındaki işçiler, ihbar ve kıdem tazminatlarını alamadığı için Emlak Konut GYO önünde eylem başlatmıştı.

İlginizi Çekebilir Amonyak tankı zehirledi, 1 işçi öldü İlginizi Çekebilir İşçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı