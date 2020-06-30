İşçilerden kıdem isyanı

İşçinin son kalesi olarak bilinen kıdem tazminatı hakkının Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası’na (TES) dönüştürülerek eritilmek istenmesine Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), ülke genelinde eş zamanlı yaptığı kitlesel açıklamayla cevap verdi. İktidara 81 ilden aynı anda “Kıdemime dokunma” mesajı veren Türk-İş işçileri, 25 yaş altı 50 yaş üstü çalışanların esnek çalışma adı altında köle işçiliğe dönüştürülmek istenmesini de “kıdeme uzanan el” sayıp “kırmızı çizgi” içerisinde saydı.

Yurdun dört bir yanından iktidara seslenen işçiler, kıdem tazminatının gündeme getirilerek işçinin huzurunun bozulduğunu, kıdem tazminatı hakkının yok edilmesine yol açacak her türlü adımın karşısında olacakları mesajını verdiler.

“KIRMIZI ÇİZGİMİZ”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ortak açıklama eylemini makamında yönetim kurulu üyeleri ve bazı sendika başkanlarıyla izlerken, Türk-İş’in Ankara’daki açıklamasını Türk-iş Ankara İl Temsilcisi Nihat Zengin yaptı. Ortak açıklamada kıdemle birlikte yine hükümet tarafından hazırlandığı söylenen “25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların esnek çalışma adı altında yarı zamanlı, iş güvencesiz, kıdemsiz, ihbarsız çalıştırılmalarını öngören düzenlemenin de tıpkı kıdem gibi “kırmızı çizgi” listesinde sayılması dikkat çekti. Açıklamada bu konuda iktidara şu mesajlar verildi:

KIDEME 25-50 YAŞ OYUNU

“Kıdem tazminatı hakkımızla ilgili bazı düzenlemeler yapılmak isteniyor. İşsizlik Sigortası Fonu kesintileri artırılmak isteniyor. 25 altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılıyor. Değişiklik yapılmasına ilişkin sosyal tarafların herhangi bir talebi ve mutabakatı yoktur. Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getiriliyor. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması gibi, bu hakların tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Kıdem tazminatı işçinin kırmızı çizgisidir.”

FATURA İŞÇİYE KESİLİYOR

Türk-İş tarafından hazırlanan ortak metinde, işçilerin kıdem tazminatı hakkıyla ilgili düzenlemeler yapılmak istendiği vurgulanarak, şöyle denildi: “İşsizlik Sigortası Fonu kesintileri artırılmak isteniyor. 25 altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılıyor. Kıdem tazminatı kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getiriliyor ama ortada paylaşılan bir taslak yok. Bu konuda sosyal taraflar arasında mutabakat da yok.”

Ekonomide sıkıntıların aşılması için çözümün yine işçide arandığının vurgulandığı metinde, “Fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. İşçiler zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi vermektedir. İşsizlikle baş etmeye, işini korumaya çalışmaktadır” denildi.