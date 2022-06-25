İşçilerin grev kararı zaferle sonuçlandı

AKP’li Bingöl Belediyesi’nin verdiği zam oranını kabul etmeyen Hizmet-İş Sendikası üyesi işçiler geçen hafta greve gitme kararı almıştı. İşçilerin grev kararı alması sonrasında Bingöl Belediyesi işçilere yüzde 55 zam yaptı.

Evren DEMİRDAŞ

AKP‘li Bingöl Belediyesi hizmet kollarında çalışan işçiler, belediye yönetimi tarafından önerilen yüzde 22’lik zammı kabul etmemişti.

Hizmet-İş Sendikalı belediye işçileri aralarında yapmış oldukları oylama sonucunda belediyenin talep ettikleri ücretleri vermemesi durumunda greve gitme kararı almış, 10 gün içinde belediye ile işçiler arasında uzlaşma sağlanmaması halinde grev kararı uygulayacaklarını açıklanmıştı.

İşçilerin grev kararının uygulamalarına günler kala Bingöl Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası tekrar masaya oturdu. Yapılan görüşmeler sonrasında işçi maaşlarına yüzde 55 zam yapılması kararı alındı. 2023 yılı mart ayında ise enflasyona göre işçi ücretleri tekrardan güncelleneceği öğrenildi.

“BERABER BU BAŞARIYI SAĞLADIK”

İşçilerle uyumlu bir şekilde süreci yürüttüklerini ve işçiler adına bir başarı sağladıklarını belirten Hizmet İş Sendikası Bingöl Şube Başkanı Abdulmecit Akdemir, şu ifadeleri kullandı:

* “Grev kararımızın ardından resmi sürecimizin bitmesine dört gün kala Bingöl Belediyesi’yle sendikamız arasında uzlaşma sağlandı. Birinci yıl 1 Mart itibariyle bizim sözleşmemiz yürürlük tarihiydi. Dolayısıyla 1 Mart’ta enflasyon yüzde 44.54’tü biz bunu yüzde 55 aldık.

* 2023 yılının 1 Mart’ında da yıllık enflasyon ne çıkarsa o oranda zam yapılacak. Sendikaların başarıya ulaşabilmesi için sendika ve işçilerin uyum içerisinde olup beraber hareket etmeleri lazım.

* Dolayısıyla işçi arkadaşlarımızın bu süreçte bize her türlü desteği sağladılar. Bizde onları hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve beraber bu başarıyı sağladık.”