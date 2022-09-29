İşçilerin maaşlarından kesilen paralar, spor kulüplerine aktarıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde işçilerin maaşlarından kesinti yapılarak spor kulüplerine para aktarıldığı ortaya çıktı.

Fırat FISTIK

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Sayıştay raporunda birçok usulsüzlük tespit edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri bünyesinde çalışan işçi personelinin maaşlarından Toplu İş Sözleşmesi hükümleri kapsamında kesinti yapılarak spor kulübü derneklerine aktarıldığı ortaya konuldu.

Bu durum, Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 ve 2020 yılı Sayıştay denetim raporlarında da yer aldı ancak bir yaptırım uygulanmadı. Üç senedir bu duruma dair yaptırım uygulanması tavsiye edilse de Karayolları Genel Müdürlüğü oralı olmuyor.

İŞÇİLER BAŞKA KURUMLARDA GÖREVLENDİRİLDİ

Bir diğer mevzuata aykırı işte ise genel müdürlüğe bağlı çalışan kadrolu işçiler, valilik makamının olurları ile geçici olarak başka kurumlarda görevlendirildi. Aynı zamanda bu kişilere maaş ödenmeye devam edildi.

Normal şartlarda bakanlık veya genel müdürlük izniyle geçici olarak görevlendirilmesi yapılması gerekirken çalışanlar, valilik oluruyla farklı kurumlarda görevlendiriliyor. Geçici olarak görevlendirildikleri yerlerde uzman oldukları alanlarla ilgili çalışıp çalışmadıkları, geçici sürenin ne kadar olduğu ise bilinmiyor.

MEVZUATA AYKIRI ARAÇ KİRALAMALARI, İŞ ARTIŞLARI

Mevzuata aykırı olarak bazı araçlar yakıt dahil olarak kiralandı. Genel müdürlük bünyesinde kesin proje olmadan ihaleye çıkıldı. Bazı işlerde hukuksuz şekilde iş artışına ve süre uzatımına gidildi. Şirketlere ekstra paralar ödendi.

Düşük teklif verilen iş kalemlerinin yaptırılmaması sonucunda, bazı proje yarım kaldı. Daha sonra yapılan ek ihalelerde ise, önceki ihalede düşük teklif verilen iş kalemlerinin daha yüksek fiyatlarla yaptırılmasıyla projeler planlanan maliyetin üzerinde bedellerle bitirildi. Yine şirketlere fazla para ödendi.

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