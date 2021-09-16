İSDEP Bilişim Teknolojileri Destek Personeli alıyor

İŞKUR bünyesinde istihdam edilmek Bilişim Teknolojileri Destek Personeli hizmeti alımı yapılacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında, İŞKUR Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görev almak üzere Bilişim Teknolojileri Destek Personeli hizmeti alımı yapılacaktır.

Talep edilen destek personeli hizmetine ilişkin iş tanımına www.iskur.gov.tr adresindeki duyurular kısmından veya https://bit.ly/3yWLX2L adresinden ulaşılabilmektedir.

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