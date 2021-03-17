İşe gidiyorum diye evden çıktı, sır oldu

Evli ve bir çocuk babası Berk Ergier’in eşi Gizem Ergier eşinin arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Edinilen bilgiye göre salı günü öğle saatlerinde çalıştığı döviz bürosuna gitmek için evden çıkan Berk Ergier, iş yerine gitmedi.

Arkadaşları genç adama ulaşamayınca eşini aradı. Cep telefonu kapalı olduğu için ulaşılamayan ve eve dönmeyen Berk Ergier’in ailesi polise başvurdu.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Eşinin bulunması için sosyal medya kullanıcılarından destek isteyen Gizem Ergier, eşinin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, “Eşim Berk Ergier’den haber alamıyoruz. Gören duyan beni arasın” dedi.

KAÇIRILMASINDAN ŞÜPHE EDİLİYOR

Ergier’in ailesi ve arkadaşları geride hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolan Berk’in çalıştığı döviz ofisinde nakit akışından sorumlu olduğu için birileri tarafından alıkonulduğu ihtimali üzerinde dururken, polis ekipleri de bulunması için özel bir ekip oluşturarak çalışmalara başladı.

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