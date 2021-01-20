ISESCO, Afrika'da çölleşmenin gıda güvenliğini tehdit ettiği uyarısı yaptı

RABAT (AA) – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Afrika'daki çölleşmenin kıtadaki nüfusun yüzde 70'inin gıda güvenliğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

ISESCO Genel Müdürü Selim Muhammed el-Malik, organizasyonun video konferans aracılığıyla Afrika'da sürdürülebilir tarım ve akıllı teknoloji konusunda düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Malik, "Çölleşme ve tarım alanlarındaki bozulmanın devam etmesi, Afrika'nın tarım üretiminin yüzde 20 azalmasına ve nüfusun yüzde 70'inin gıda güvenliğini tehdit etmesine neden olacaktır." dedi.

Afrika'da ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, nüfusun tarımsal ürünlere ihtiyaçlarının karşılanması ve gıda güvenliğinin önemine işaret eden Malik, yenilik ve akıllı teknoloji kullanılması gerektiğini vurguladı.

Malik, ISESCO'nun gelecek yıl tarımda inovasyon alanında ödül vereceğini, öğrencilere akıllı tarım teknolojileri alanında burs imkanı sağlayacağını ve ISESCO ülkelerinde tarım alanında girişimlere destek sunulurken Afrika'ya öncelik tanınacağını kaydetti.

Gıda Krizini Önleme Ağı (RPCA), 2020 yılının aralık ayında, Batı Afrika'daki gıda krizine ilişkin yayımladığı raporda, bölgenin son yılların en ciddi gıda krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştı.