ISESCO: Fransız yetkililerin İslam karşıtı kampanyayı körüklemesi şaşkınlık verici

RABAT (AA) – İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Fransız yetkililerin İslam karşıtı kampanyayı körüklemesi karşısında şaşkınlık duyulduğunu bildirdi.



Merkezi Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan ISESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına tepki gösterildi.

Bazı Fransız yetkililerin, İslam karşıtı kampanyayı ve çatışma ortamını körüklemesi, ülkedeki Müslümanlara baskı yaparak ayrımcılık politikasıyla dini özgürlükleri ihlal etmesi karşısında şaşkınlık duyulduğu belirtilen açıklamada, "Fransa'da bazı yetkililerin, siyasi söylemlerindeki Hazreti Muhammed'e yönelik sistematik hakaretleri, dünyadaki 1,5 milyardan fazla Müslümanın şaşkınlığına, üzüntüsüne ve öfkesine yol açıyor." ifadeleri kullanıldı.

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin resmi binaların duvarlarına yansıtılmasından geri durulmamasının halklar ve ümmetler arası diyalog, barış ve birlikte yaşama temellerini yok ettiği kaydedilen açıklamada, bu tür hakaretlerin halklar ve kültürler arası nefreti körüklediği uyarısında bulunuldu.



Açıklamada ayrıca son olarak Fransa'da bir öğretmenin radikal bir kişi tarafından öldürülmesi de kınandı.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.