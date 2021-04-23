İşgal altındaki Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'teki Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde, İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik müdahaleleri ve kenti Yahudileştirme çalışmaları protesto edildi.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim, kuzeydeki Tubas ve Tulkerm, ile orta kesimdeki Ramallah kentlerinde, ramazanın başından bu yana Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı ve çevresinde toplanan Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in kuzey girişinde toplanan onlarca Filistinliyi göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı. Müdahale sırasında gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirenler olduğu belirtildi.

Ramallah, Tubas ve Tulkerm'deki gösterilerde ise Doğu Kudüs halkına destek mesajı verildi ve kente dönük Yahudileştirme çalışmalarına karşı çıkılması gerektiği ifade edildi.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününde itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nda toplanıyor, İsrail polisi de günlerdir onlara müdahale ediyor.

İsrail polisinin 22 Nisan'daki müdahalesinde 105 Filistinli yaralanmıştı.