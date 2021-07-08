İshal en yaygın ve aynı zamanda en rahatsız edici sindirim bozukluklarından biridir. Bazıları, her zaman beklenmedik bir şekilde ve en uygunsuz durumlarda ortaya çıkan düzenli ishal ataklarından muzdariptir. Doğru beslenme, ishale karşı yardımcı olur ve sindirim sistemini sakinleştirir. Ancak belirtiler üç günden fazla sürerse ve dışkıda kan varsa doktora başvurulmalıdır.

Hızlandırılmış sindirim ile vücut sıvıları ve önemli elektrolitleri çok hızlı bir şekilde kaybeder. Desikozu (vücudun dehidrasyonunu) önlemek için vücudunuza kaybettiği sıvıları ve buna karşılık gelen elektrolitleri hızlı bir şekilde sağlamanız gerekir. Dehidrasyon belirtileri ağız kuruluğu ve koyu renkli idrardır. Bu nedenle, özellikle şiddetli ishaliniz varsa, sürekli su temini önemlidir.

İshale ne iyi gelir?

Yulaf gevreği: İshale iyi gelen en önemli sebze, Tahıl, B1 ve E vitaminlerinin yanı sıra çok sayıda lif ve mineral içerir. Yulaf ezmesinin sindirimi kolaydır ve tahriş olmuş mukoza zarı üzerinde koruyucu bir tabaka görevi görür. Bir yulaf lapası için, karıştırırken kremsi bir kıvam elde etmek için 50 gram yulaf gevreğini yeterince sıcak suyla dökün. Bir tutam tuz biraz lezzet verir.

İshale iyi gelen en önemli sebze, Tahıl, B1 ve E vitaminlerinin yanı sıra çok sayıda lif ve mineral içerir. Yulaf ezmesinin sindirimi kolaydır ve tahriş olmuş mukoza zarı üzerinde koruyucu bir tabaka görevi görür. Bir yulaf lapası için, karıştırırken kremsi bir kıvam elde etmek için 50 gram yulaf gevreğini yeterince sıcak suyla dökün. Bir tutam tuz biraz lezzet verir. Elma, muz ve havuç: Yulaf lapası sizin için çok sıkıcıysa, bir elmayı rendeleyebilir veya püre haline getirip bir muzla karıştırabilirsiniz. Her iki meyve de suyu bağlayarak dışkıyı daha sıkı yapan pektin içerir. Aynı zamanda, besinleri vücuda geri döndürürler. Havuç da bu lifi içerir. Yulaf lapası bir litre su ve üç gram tuz ile dökülür.

Yulaf lapası sizin için çok sıkıcıysa, bir elmayı rendeleyebilir veya püre haline getirip bir muzla karıştırabilirsiniz. Her iki meyve de suyu bağlayarak dışkıyı daha sıkı yapan pektin içerir. Aynı zamanda, besinleri vücuda geri döndürürler. Havuç da bu lifi içerir. Yulaf lapası bir litre su ve üç gram tuz ile dökülür. Sebze suyu: Bir bardak sebze suyu küçük yudumlarda içilebilir. İçerdiği tuz, vücuda sodyum sağlar. Sadece paketin üzerindeki talimatlara göre bir fincan hazırlayın (ev ürünü olmayıp dışardan alınma durumunda).

Bir bardak sebze suyu küçük yudumlarda içilebilir. İçerdiği tuz, vücuda sodyum sağlar. Sadece paketin üzerindeki talimatlara göre bir fincan hazırlayın (ev ürünü olmayıp dışardan alınma durumunda). Peksimet: İshalli hastalıklar söz konusu olduğunda klasik peksimettir. Çifte pişmiş ekmek midede ağırlık yapmaz, sindirimi kolaydır ve kabızlık etkisi yapar. Alternatif olarak, beyaz ekmek de yiyebilirsiniz.

İshalli hastalıklar söz konusu olduğunda klasik peksimettir. Çifte pişmiş ekmek midede ağırlık yapmaz, sindirimi kolaydır ve kabızlık etkisi yapar. Alternatif olarak, beyaz ekmek de yiyebilirsiniz. Patates ve pirinç: Patates çok fazla potasyum içerir ve özellikle sindirilebilirdir. Sadece chaconin ve solanin gibi hafif toksik maddeler içerdiğinden yeşil alan içermediğinden emin olun. Alternatif olarak beyaz pirinç de pişirebilirsiniz. Bu, vücutta suyu bağlayan müsilaj oluşturur. Biraz tuz ve havuç veya kabak gibi pişmiş sebzelerle özellikle lezzetlidir.

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