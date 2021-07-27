IŞİD Irak ve Suriye’de Varlığını Koruyor

İstihbarat daireleri, ABD muharip güçlerinin Irak’ta “geri plana çekilip” mücadelenin büyük bölümünü Iraklı güçlere devretmeye hazırlandığı son dönemde terör örgütü IŞİD’in ülkedeki varlığının hala güçlü olmasından kaygı duyuyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptırımları takip eden ekibi tarafından yeni yayınlanan rapor, bazı kayıplara rağmen IŞİD’in Irak ve komşusu Suriye’de ileride sorun olmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor.

Rapor, IŞİD’in “köklü bir direnişe evrildiği, kendine emniyetli bölgeler edinmek için yerel güvenlik açıklarından yararlandığı ve örgütle mücadele operasyonlarını yürüten güçleri hedef aldığını” belirtiyor.

“2021 yılının Ocak ve Nisan aylarında Bağdat’ta düzenlenen saldırılar, Iraklı yetkililerin yoğun terörle mücadele baskılarına rağmen örgütün direniş gösterdiğine işaret ediyor” ifadesinin yer aldığı rapor, IŞİD’in “medyanın dikkatini çekmek ve Irak hükümetini utandırmak için Bağdat’ta mümkün olan noktalarda sivillere ve yumuşak hedeflere saldırma olasılığının yüksek olduğu” kaydediliyor.

BM üyesi ülkelerin istihbarat daireleri, Bağdat’ta saldırılar düzenleme becerisinin yanı sıra IŞİD’in Diyala, Selahattin ve Kerkük vilayetlerinde ağırlığını yeniden ortaya koymaya başladığının görüldüğünü, militanların bu bölgeleri birbirine bağlayan yollarda bir dizi saldırı düzenlediğini kaydediyor.

İstihbarat daireleri ayrıca IŞİD militanlarının Irak’ın farklı vilayetleri arasındaki iletişim ve eşgüdüm noksanlıklarını başarıyla kendi lehine kullandığının altını çiziyor.

Bazı istihbarat örgütleri, Irak ve Suriye’deki siyasi istikrarsızlığın IŞİD’e statüsünü pekiştirmek için daha fazla imkan sunduğunun altını çiziyor.

IŞİD zayıfladı mı?

Bu bulgulara rağmen ABD’nin yaptığı son değerlendirmeler, daha olumlu bir tablo ortaya koyuyor.

ABD yetkilileri, Irak’taki IŞİD’in “yok olduğunu” söylüyor ve örgütün şu anda Irak ve Suriye’de 8 bin civarında savaşçıya sahip olduğunu belirtiyor. Bu sayı, IŞİD’in gücünün zirvede olduğu ve 34 bin savaşçıyı bünyesinde barındırdığı döneme göre çok daha düşük.

BM üyesi ülkelerin istihbarat daireleri ayrıca IŞİD lideri Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi’nin “destekçileriyle doğrudan iletişim kurmaya isteksiz” olduğunu kaydediyor. Öte yandan örgütün mali kaynakları da azalmış durumda.

Şimdilik en azından bazı yetkililer ABD’nin IŞİD’e karşı Irak’taki muharebe misyonunu sona erdirme kararının fark yaratacağı konusunda ikna olmuş görünmüyor.

Kürt Bölgesel Yönetimi’nin ABD Temsilcisi Bayan Sami Abdul Rahman, Irak’taki ABD güçleriyle ilgili olarak, “Kendileri muharebeye girmeyecek, en azından birkaç yıl öncesi gibi olmayacak. Bize eğitim, istihbarat ve hava saldırıları alanında destek sağlıyorlar” dedi.

Ancak IŞİD tehdidini gözardı etme konusunda da isteksizlik söz konusu.

ABD’nin Irak ve Suriye’deki IŞİD tehdidine ilişkin son değerlendirmesi, terör örgütünün “uzun süreli direniş gösterme becerisine sahip olduğu” uyarısında bulunuyor ve sahada ne olursa olsun “IŞİD ideolojisinin cazip olmaya devam edeceğine hemen hemen hiç şüphe olmadığını” kaydediyor.

Bazı uzmanları, sınırlı da olsa IŞİD direnişinin Irak’ta sahada da kendini göstermeye başlayabileceği görüşünde.

Terörle mücadele uzmanı Daveed Gartenstein-Ross, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “IŞİD’in ciddi bir tehdit unsuru olarak ortaya çıkabileceği bazı bölgeler var. IŞİD militanları buralarda suikastlar düzenleyebilir, hatta toprak kazanımı sağlamak için saldırı yapabilir” diyor.

Uzman, “IŞİD, güçlü olduğu bölgelere en yakın küçük kasabalarda büyük bir tehdit oluşturuyor” şeklinde konuşuyor.

Diğer uzmanlarsa ABD’nin Irak’taki muharebe misyonunu sona erdirmesinin sonucu ne olursa olsun IŞİD’ın propaganda kolunun bunu bir zafer olarak yansıtacağını kaydediyor.

Düşünce kuruluşu American Enterprise Institute uzmanı Katherine Zimmerman, ABD’nin Irak’taki muharebe misyonunu sona erdirme kararı konusunda, “IŞİD, bu kararı, ABD’nin özellikle de Afganistan’dan çekilmek kararı ışığında, kendi stratejisinin başarısının ve Amerikalılar’ın uzun vadede kaynaklarını savaşta kalmak için ayırmaya istekli olmadığının bir kanıtı olarak algılayacak” şeklinde konuştu.