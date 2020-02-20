IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü: İdlib terörist gruplar için bir mıknatıs işlevi görüyor

Suriye ordusunun İdlib’i kurtarmaya yönelik operasyonu sürerken ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonunun sözcüsü Albay Myles Caggins‘ten İdlib’e dair bir açıklama geldi.
Sky News kanalına konuşan sözcü, “İdlib vilayeti terörist gruplar için bir mıknatıs işlevi görüyor. Buna yol açan sebeplerden birisi orada merkezi otoritenin bulunmaması. Oradaki gruplar, sadece kışı atlatmaya çalışan, hayatta kalarak yaşam umudunu ve iradesini sürdürmeye çalışan siviller açısından sıkıntı ve tehdit teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.