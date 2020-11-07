IŞİD karşıtı koalisyonun ABD’li sözcüsünden ‘Kobani’ paylaşımı: DSG’nin şehitlerini onurlandırıyoruz

ABD Merkez Komutanlığı’na bağlı IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabı üzerinden, ‘Kobani’ paylaşımı yaptı.

Marotto paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Altı yıl önce IŞİD, Kobani’nin yüzde 60’ını kontrol ediyordu, ancak DSG (Demokratik Suriye Güçleri) teslim olmadı ve şehri ele geçirdi. IŞİD’i mağlup etme misyonumuza devam ederek onların şehitlerini onurlandırıyoruz. DSG ve bileşenleri, IŞİD’i yenme misyonunda gururlu bir miras oluşturdu.”

Six years ago, Daesh controlled 60% of Kobani, but the SDF and its components would not surrender and held the city. We honor their martyrs by continuing in our mission to defeat Daesh. The SDF and its components have established a proud legacy in the mission to #DefeatDaesh pic.twitter.com/iXnkb52FVq — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) November 6, 2020

Bir önceki ABD’li komutan, DSG’li sözcüyle vedalaşırken ağlamıştı

Eylül ayında görevine veda eden IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins bölgeden ayrılmadan önce, DSG yöneticileriyle bir araya gelmişti.

Caggins, DSG Mustafa Bali ile düzenlediği basın toplantısında yaptığı veda konuşmasında, desteğine devam edemeyeceği için gözyaşlarına hakim olamamıştı.