IŞİD’in ‘keskin nişancısı’ ile ‘propaganda figüranı’ tutuklandı

Adana’da IŞİD’e yönelik operasyonda gözaltına alınan altı şüpheliden üçü tutuklandı. Şüphelilerden H.Z.’nin ‘keskin nişancı’ olarak görev yaptığı, M.S.H.’nin ise terör örgütünün propaganda görüntülerinde ‘figüranlık’ yaptığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 Ekim’de beş kişinin yakalandığı terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon kapsamında aranan bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerden H.Z.’nin ‘keskin nişancı’ olarak görev yaptığı, M.S.H.’nin ise terör örgütünün propaganda görüntülerinde ‘figüranlık’ yaptığı belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z, M.A ve M.S.H. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 zanlı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (AA-DHA)

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