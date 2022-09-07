IŞİD’in kritik isimleri Suriye sınırında yakalandı

Terör örgütü IŞİD’in yargı sorumlusu Ramo Muhammed El Hamed ile istihbarat, eğitim ve sosyal medya sorumluları Suriye sınırında yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından gerçekleştirilen operasyonda IŞİD’in yargı sorumlusu ‘Rami Remo’ kod adlı Ramo Muhammed El Hamed, eylem hazırlığındayken yakalandı.

31 Ağustos’ta yakalanan Ramo Muhammed El Hamed’in ifadesi doğrultusunda ise Türkiye’de sansasyonel eylem yapma hazırlığında olan istihbarat sorumlusu ‘Ebu Resul’ kod adlı İbrahim El Salih, sosyal medya sorumlusu ‘Ebu Eyup’ kod adlı Husam Davud, eğitim sorumlusu ‘Ebu Abdurrahman El Şami’ kod adlı Ahmed El Helo ve örgüt imamı ‘Ebu Reşid’ kod adlı Kemi Aydan, Suriye Cerablus’tan sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

Teröristlere yardım ettiği belirlenen altı işbirlikçi de gözaltına alındı; bir adet AK-47 kalaşnikof, bir şarjör ve 27 fişek ele geçirildi.

Ramo Muhammed El Hamed; PKK/YPG terör örgütünün, Suriye’deki Haseke El Kef Cezaevi’nden Cerablus’a gitmesi şartıyla tahliye ettiği IŞİD’li teröristlerden biriydi. (DHA-AA)

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